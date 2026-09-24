Россиянка Чумгалакова победила украинку Охоту в финале чемпионата Европы по боксу

Россиянка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в финале чемпионата Европы по боксу в Болгарии.

Чумгалакова выступает в весовой категории до 48 килограммов и стала трехкратной чемпионкой Европы.

Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Ранее бронзу ЧЕ завоевали Надежда Голубева (в весовой категории до 70 кг), Анастасия Кооль (до 54 кг) и Салтанат Меденова (до 75 кг).

Чемпионат Европы по боксу проходит в Софии (Болгария) и завершится 25 сентября.

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