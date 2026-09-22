Россияне Аминева, Голубева и Рогозин вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Россияне Азалия Аминева, Надежда Голубева и Вячеслав Рогозин вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу.

Аминева в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 65 кг победила хорватку Сару Берам. Голубева в категории до 70 кг одержала победу над представительницей Польши Барбарой Марчинковской.

Рогозин, выступающий в весовой категории до 55 кг, также победил представителя Польши Николаса Павлика.

Чемпионат Европы проходит в Софии под эгидой World Boxing и завершится 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с национальным флагом и гимном.