Еще пятеро россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу
Еще пятеро российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы в Софии (Болгария).
Среди женщин в четвертьфинальных боях победы одержали Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Салтанат Меденова (до 75 кг) и Анастасия Демурчян (до 80 кг).
У мужчин в полуфинал вышли Баир Батлаев (до 50 кг) и Давид Суров (свыше 90 кг).
Всего в полуфиналах чемпионата Европы по боксу выступят восемь российских спортсменов.
Соревнования проходят под эгидой World Boxing и завершатся 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с национальным флагом и гимном.
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