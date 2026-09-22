Еще пятеро россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Еще пятеро российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы в Софии (Болгария).

Среди женщин в четвертьфинальных боях победы одержали Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Салтанат Меденова (до 75 кг) и Анастасия Демурчян (до 80 кг).

У мужчин в полуфинал вышли Баир Батлаев (до 50 кг) и Давид Суров (свыше 90 кг).

Всего в полуфиналах чемпионата Европы по боксу выступят восемь российских спортсменов.

Соревнования проходят под эгидой World Boxing и завершатся 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с национальным флагом и гимном.