Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

Спортсмены негодуют по поводу допуска интерсекс-людей на Олимпийские игры.

Бокс на Олимпиаде второй раз подряд проходит в особом формате. Международная федерация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлевым, отстранена от проведения олимпийских соревнований. Поэтому принимаемые IBA решения со стороны МОК игнорируются. Одним из таких стало отстранение двух боксерш — Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Они ранее показали повышенный уровень тестостерона, однако выступают в Париже. Что вызывает негодование соперниц, одна из которых в порыве эмоций даже разрыдалась прямо на ринге.

Первый же бой алжирки завершился скандалом

Тема интерсекс-спортсменов — крайне сложная. В отличие от тех, кто меняет гендер по собственному решению, подобные люди родились с биологическим отклонением. У них есть признаки обоих полов, и достоверно определить, к какому из них стоит таких спортсменов относить, задача не самая тривиальная. Легкоатлетка Кастер Семеня, к примеру, годами судилась с World Athletics, после того как организация Себастьяна Коу отстранила ее от любимой дистанции 800 метров. Возникали подобные скандалы и в других видах спорта, Семеня — самая известная из них. Но теперь на ее лавры претендует алжирская боксерша Иман Хелиф. В 2023 году IBA отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира, поскольку после серии тестов выяснилось, что у нее повышенный уровень тестостерона — ровно та же история, с которой билась Кастер.

Только так как IBA сама по себе отстранена от международного олимпийского движения, дисквалификация для МОК ничего не значит. А собственных регламентов по контролю за тестостероном у Томаса Баха и компании сейчас нет. Ранее была сноска о максимуме в 10 наномоль на литр при стандартных значениях для взрослого женского организма в диапазоне от 0,52 до 1,72 нмоль/л. Затем это правило убрали, отдав вопрос исключительно на откуп федераций. А так как олимпийской бокс остался без руководства, Иман никто остановить не смог. Поэтому она сейчас в Париже, только первый же бой алжирки закончился скандалом. Ее соперница из Италии Анджела Карини отказалась продолжать поединок против Иман Хелиф из Алжира спустя всего 46 секунд после начала. От негодования итальянка даже расплакалась на ринге.

Иман Хелиф. Фото Reuters

Россиянка считает, что алжирская боксерша — мошенница

«Мне было чертовски больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать», — цитирует Карини La Gazzetta dello Sport. Анджела пропустила несколько сильных хуков от алжирки, после чего у итальянки даже приспустился боксерский пояс. Несколько секунд девушка приходила в себя в углу ринга, после чего вернулась и объявила судьям о завершении поединка по своей инициативе. Так техническую победу одержала Хелиф. Теперь она вышла в четвертьфинал, который в полусреднем весе у женщин пройдет ближе к вечеру субботы. Соперница Иман станет известна позднее. При этом алжирка — не единственная боксерша на Олимпиаде, чей гендерный статус вызывал сомнения у IBU. Дисквалификация год назад была наложена и на представительницу Тайваня Линь Юйтин. Последняя стартует завтра боем против спортсменки из Узбекистана Ситоры Турдибековой.

Неизвестно пока, что думает о будущей встрече Турдибекова, но вот россиянка Азалия Аминева однозначно высказывается о своем опыте боксирования против девушек с повышенным уровнем тестостерона. Год назад Азалия билась на чемпионате мира с алжиркой Хелиф. «Помню, что алжирка тогда фактически смошенничала, — заявила Аминева в беседе с пресс-службой Федерации бокса России. — Хорошо, что благодаря IBA и гендерным тестам ее вовремя остановили. К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попытки обойти действующие правила допуска. И я рада, что на их пути всегда становится IBA, не давая шансов на незаконное преимущество. Жаль, что МОК при этом не прислушивается к здравому смыслу. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы».

Анджела Карини. Фото Reuters

МОК разделяет вопрос интерсекс-людей и трансгендеров в спорте

Впрочем, несмотря на критику, МОК не собирается ничего предпринимать. Позицию Международного олимпийского комитета выразил его представитель Марк Адамс. «Все спортсмены соответствуют критериям допуска до соревнований. Так и должно быть. Спортсменки, о которых идет речь, участвуют в Олимпиаде, они выступали на предыдущем чемпионате мира, на прошлых Олимпийских играх, региональных и континентальных турнирах. Они соответствуют требованиям по допуску», — заявил чиновник МОК.

Он отдельно подчеркнул, что в случае с Хелиф и Юйтин речь не идет о трансгендерных персонах. По мнению МОК, это спортсменки, которые соревновались с женщинами годами. Тестостерон в свою очередь не может быть стопроцентным поводом для того, чтобы считать человека представителем какого-то определенного пола. Научные выкладки на этот счет неоднозначны.

«У многих женщин «мужской» уровень тестостерона, но они все равно соревнуются с женщинами. В каждом виде спорта необходимо действовать в соответствии с его правилами. Надеюсь, все согласны, что мы не хотим возвращаться к «старым недобрым» временам проверки пола. Это было ужасно, мы пришли к тому, что это не те методы, которые должны применяться», — добавил Адамс на брифинге для журналистов.

Тема для МОК и правда чувствительная, ведь для нее нет хорошего решения. Наиболее странной выглядела политика World Athletics, где сначала и вовсе игнорировали проблему, затем на фоне негатива к Кастер Семене ввели ограничения для отдельных стайерских дисциплин и только после Олимпиады в Токио, на которой медаль взяла на 200-метровке Кристин Мбома с «мужским» уровнем гормонов, ввели тотальный бан. Только что теперь делать всем отстраненным девушкам, никто не объясняет.