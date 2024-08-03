Отец провалившей гендерный тест алжирской боксерши заступился за дочь и показал ее в детстве

Амар Хелиф, отец алжирской боксерши Иман Хелиф, заступился за свою дочь после критики в ее адрес из-за проваленного гендерного теста.

«Нападки на нее безнравственны, это несправедливо. Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет, она играла в футбол.

Эти критика и слухи направлены на то, чтобы дестабилизировать Иман, они не хотят, чтобы она стала чемпионкой.

Она наш образец для подражания, и мы хотим быть похожими на нее и прославлять Алжир и Тиарет», — цитирует отца спортсменки Reuters.

Также Амар Хелиф приложил фотографию своей дочери в детстве.

Иман Хелиф в детстве. Фото Reuters

В 1/8 финала соревнования по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже Карини отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться.

2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.