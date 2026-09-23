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Россияне Колденков, Карманов и Суров вышли в финал чемпионата Европы по боксу в Софии

Колденков, Карманов и Суров вышли в финал чемпионата Европы по боксу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Россияне Сергей Колденков, Дмитрий Карманов и Давид Суров вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии.

Колденков в полуфинале весовой категории до 70 кг победил француза Макана Траоре.

Карманов, выступающий в категории до 85 кг, одолел хорвата Антонио Грабича. Суров в весе свыше 90 кг победил австрийца Ахмеда Хагага.

Также россиянин Исмаил Муцольгов вышел в полуфинал в категории до 75 кг, победив в четвертьфинале венгра Пилипа Акилова.

Чемпионат Европы под эгидой World Boxing проходит в Софии и завершится 25 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном.

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