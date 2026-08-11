Мамедов и Сычева проведут бои в Оренбурге 13 сентября

Претендент на титул WBA Asia Екатерина Сычева и чемпион Европы 2024 года Габиль Мамедов проведут бои в Оренбурге 13 сентября, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

В главном поединке турнира Сычева (1-0) сразится с Сарой Алекс (8-2) из Танзании за пояс WBA Asia во втором легчайшем весе. Они проведут бой, включающий 8 раундов.

«Для меня этот вечер значит намного больше, чем очередной профессиональный бой. Я возвращаюсь домой — в Оренбург, на свою родную землю. У меня есть возможность биться за титул WBA Asia перед своими земляками, и это огромная честь и ответственность. Особенно важно для меня, что на трибунах будут воспитанники детских домов. Я сама выросла в детском доме и хорошо знаю, насколько важно вовремя встретить человека, который своим примером покажет: все возможно. Именно поэтому я развиваю направление «Бокс в детские дома». Я хочу, чтобы каждый ребенок поверил в себя так же, как когда-то поверила я», — приводит слова Сычевой пресс-служба федерации.

Соперником Мамедова (1-0) станет Дастан Саадулы из Казахстана, на счету которого 12 побед (все нокаутом) и 4 поражения в карьере. Они проведут 6-раундовый бой.

Турнир в Оренбурге будет организован промоутерской компанией «СОЮЗ» при поддержке Федерации бокса России.