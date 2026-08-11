Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

11 августа, 16:41

Мамедов и Сычева проведут бои в Оренбурге 13 сентября

Сергей Филин

Претендент на титул WBA Asia Екатерина Сычева и чемпион Европы 2024 года Габиль Мамедов проведут бои в Оренбурге 13 сентября, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

В главном поединке турнира Сычева (1-0) сразится с Сарой Алекс (8-2) из Танзании за пояс WBA Asia во втором легчайшем весе. Они проведут бой, включающий 8 раундов.

«Для меня этот вечер значит намного больше, чем очередной профессиональный бой. Я возвращаюсь домой — в Оренбург, на свою родную землю. У меня есть возможность биться за титул WBA Asia перед своими земляками, и это огромная честь и ответственность. Особенно важно для меня, что на трибунах будут воспитанники детских домов. Я сама выросла в детском доме и хорошо знаю, насколько важно вовремя встретить человека, который своим примером покажет: все возможно. Именно поэтому я развиваю направление «Бокс в детские дома». Я хочу, чтобы каждый ребенок поверил в себя так же, как когда-то поверила я», — приводит слова Сычевой пресс-служба федерации.

Соперником Мамедова (1-0) станет Дастан Саадулы из Казахстана, на счету которого 12 побед (все нокаутом) и 4 поражения в карьере. Они проведут 6-раундовый бой.

Турнир в Оренбурге будет организован промоутерской компанией «СОЮЗ» при поддержке Федерации бокса России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Габиль Мамедов
Бокс
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Госдуме посоветовали дарить учителям небольшие букеты на 1 сентября
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Что произошло за ночь 15 августа. Главное
Российские синхронисты выиграли пятое золото из пяти на юниорском чемпионате мира
Параллельный футбол Заболотного. Юридическая колонка Зайцева
Средства ПВО за ночь уничтожили 598 украинских дронов над регионами России
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лебедев о решении World Boxing допустить россиян: «Без нас соревнования становятся неконкурентными»

Призер Олимпийских игр и чемпион мира по боксу Руфат Рискиев умер в возрасте 76 лет
Новости
RSS RSS
Все новости