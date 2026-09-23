ЧЕ-2026 по боксу: расписание и результаты сборной России 23 сентября
В среду, 23 сентября, в шестой день соревнований, на ринг выйдут 15 российских боксеров.
Чемпионат Европы по боксу. Результаты 23 сентября
Женщины
1/4 финала
До 54 кг. Анастасия Кооль (Россия) — Сирине Чарааби (Италия) — 3:2
До 57 кг. Людмила Воронцова (Россия) — Марина Мулярчук (Белоруссия)
1/2 финала
До 48 кг. Юлия Чумгалакова (Россия) — Анжелика Кристофорска (Польша)
До 65 кг. Азалия Аминева (Россия) — Элида Кочарян (Армениия) — 5:0
До 70 кг. Надежда Голубева (Россия) — Бусеназ Сурменели (Турция)
До 75 кг. Салтанат Меденова (Россия) — Офи О'Рурк (Ирландия)
До 80 кг. Анастасия Демурчян (Россия) — Стелла Блазкова (Чехия)
Свыше 80 кг. Ксения Олифиренко (Россия) — София Шира (Венгрия)
Мужчины
1/4 финала
До 60 кг. Всеволод Шумков (Россия) — Радослав Росенов (Болгария)
До 75 кг. Исмаил Муцольгов (Россия) — Пилип Акилов (Венгрия)
До 80 кг. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Михал Пежхала (Польша)
1/2 финала
До 50 кг. Баир Батлаев (Россия) — Рудольф Гарбоян (Армения)
До 70 кг. Сергей Колденков (Россия) — Макан Траоре (Франция)
До 85 кг. Дмитрий Карманов (Россия) — Антонио Грабич (Хорватия)
Свыше 90 кг. Давид Суров (Россия) — Ахмед Хагаг (Австрия)
Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).
В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.