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ЧЕ-2026 по боксу: расписание и результаты сборной России 23 сентября

Фото Федерация бокса России

В среду, 23 сентября, в шестой день соревнований, на ринг выйдут 15 российских боксеров.

Чемпионат Европы по боксу. Результаты 23 сентября

Женщины

1/4 финала

До 54 кг. Анастасия Кооль (Россия) — Сирине Чарааби (Италия) — 3:2

До 57 кг. Людмила Воронцова (Россия) — Марина Мулярчук (Белоруссия)

1/2 финала

До 48 кг. Юлия Чумгалакова (Россия) — Анжелика Кристофорска (Польша)

До 65 кг. Азалия Аминева (Россия) — Элида Кочарян (Армениия) — 5:0

До 70 кг. Надежда Голубева (Россия) — Бусеназ Сурменели (Турция)

До 75 кг. Салтанат Меденова (Россия) — Офи О'Рурк (Ирландия)

До 80 кг. Анастасия Демурчян (Россия) — Стелла Блазкова (Чехия)

Свыше 80 кг. Ксения Олифиренко (Россия) — София Шира (Венгрия)

Мужчины

1/4 финала

До 60 кг. Всеволод Шумков (Россия) — Радослав Росенов (Болгария)

До 75 кг. Исмаил Муцольгов (Россия) — Пилип Акилов (Венгрия)

До 80 кг. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Михал Пежхала (Польша)

1/2 финала

До 50 кг. Баир Батлаев (Россия) — Рудольф Гарбоян (Армения)

До 70 кг. Сергей Колденков (Россия) — Макан Траоре (Франция)

До 85 кг. Дмитрий Карманов (Россия) — Антонио Грабич (Хорватия)

Свыше 90 кг. Давид Суров (Россия) — Ахмед Хагаг (Австрия)

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).

В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.

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