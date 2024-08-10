«Это ненормально, небезопасно и несправедливо». Мир обсуждает триумф интерсекс-боксерши на Олимпиаде

После завоевания титула Иман Хелиф заявила, что стала жертвой завистников, а ее соперница Ян Лю пообещала «учиться у чемпионки».

Соцсети бурно реагируют на золото алжирской боксерши Иман Хелиф, которая накануне стала в Париже олимпийской чемпионкой в категории до 66 килограммов на фоне скандала из-за сомнений в гендерной принадлежности брутальной 25-летней спортсменки. Часть болельщиков благодаря грандиозной кампании в защиту Хелиф в западных СМИ восхищаются африканкой, которая одержала выдающуюся победу, несмотря на дикий хейт в свой адрес. Другие называют случившееся позором спорта и недоумевают, почему МОК не отстранил Иман до выяснения всех вопросов, нарушив тем самым права участниц парижского турнира с обычным низким (женским) уровнем тестостерона.

Я такая же женщина, как и все остальные

В финале Хелиф продолжила победную серию на больших турнирах, которая теперь составляет 13 боев. Четыре из них алжирка провела в Париже, причем почти все побежденные соперницы выражали неудовольствие тем, что им пришлось драться с боксершей, дисквалифицированной на последнем чемпионате мира из-за проваленного гендерного теста. Однако китаянка Ян Лю после неудачи в олимпийском финале из-за единогласного решения судей (0-5) выступила достаточно сдержанно. «Я рада за нее. Я уважаю всех и даже буду учиться у нее — с точки зрения бокса», — цитирует Reuters действующую чемпионку мира.

Победу своей подопечной позитивно оценил и Педро Диас, известный кубинский и американский тренер, основатель центра Mundo Boxing. «Эта победа принадлежит тем, кто верит в силу упорного труда и самоотверженности. Иман Хелиф показала миру, из чего сделаны настоящие чемпионы!» — написал специалист, слова которого репостнула в соцсетях и сама Хелиф.

«Я сильная женщина с особыми способностями. Я была объектом нападок и ожесточенной кампании, и это лучший ответ, который я могу дать, — подвела итог своей истории на Играх-2024 сама Иман. — Ответ всегда был на ринге. Я имею полное право участвовать в турнире, я такая же женщина, как и все остальные. Я родилась женщиной, я жила как женщина и соревновалась как женщина — в этом нет никаких сомнений. Нападки придают особых красок моему успеху, у которого, конечно, есть враги».

Сразу после завершения Олимпиады Хелиф поздравил по телефону лично президент Алжира Абдельмаджид Теббун. «Я хочу сказать миру, что надо придерживаться олимпийских принципов и прекратить издевательства над людьми, — сказала скандальная боксерша. — Таково мое послание для олимпийского сообщества. Мы на Олимпиаде, чтобы выступать как спортсмены перед нашими семьями. Я надеюсь, что в будущем мы не увидим подобных нападок».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Позор МОК!

Впрочем, приподнятое настроение болельщиков алжирки царило недолго. Буквально через несколько минут после финального гонга легенда тенниса Мартина Навратилова так прокомментировала успех интерсекса в соцсетях: «Позор вам, МОК».

А самые эмоциональные и жесткие высказывания на эту тему в США прозвучали от известной американской телеведущей Мегин Келли. «Разве вы не видите, что это безумие делает с женщинами? — написала Келли. — Почему девочки должны делить свои туалеты с мальчиками? Свои раздевалки? Свои виды спорта? Свои тюрьмы? Всем СМИ, которые предали женщин в этой ситуации в боксе и практически в каждой истории о трансгендерах: позор вам всем! Ничего из этого ненормально, небезопасно и несправедливо».

Британский журналист Пирс Морган назвал присвоение Хелиф титула олимпийской чемпионки среди женщин пародией. «Где сейчас феминистки мира, когда так позорно уничтожаются права женщин, завоеванные с таким трудом? — написал Морган. — Биологический мужчина только что выиграл олимпийское золото в женском боксерском соревновании. Поздравляю всех, кто поддержал этот фарс. Иман отстранили от участия в чемпионате мира после положительного результата теста на мужские хромосомы XY. Почему она после этого не подала апелляцию? Если Халиф — биологическая женщина, то должна пройти еще один тест и доказать это. Спойлер: она этого не сделает».

Бывшая пловчиха и активистка феминистского движения в спорте Райли Гейнс написала в соцсетях: «Хелиф (XY) одержала верх над чемпионкой мира Ян Лю (XX) и завоевала олимпийское золото. Позвольте мне повторить: мужчина отобрал олимпийское золото у женщины. Вот что они называют «прогрессом». Это величайшее предательство справедливости, безопасности и женщин со стороны МОК. Ян Лю — заслуженная олимпийская чемпионка среди женщин».

Разумеется, такой точки зрения на Западе придерживаются далеко не все. Например, известный американский блогер и боец Логан Пол, выступление Хелиф в Париже сначала охарактеризовал как «чистейшая форма зла», затем взял свои слова обратно, заявив, что его дезинформировали по поводу того, что Иман является трансгендером. Это правда, ведь алжирка не меняла пол. Другой разговор, что ярко выраженная андрогенность может давать ей существенное преимущество перед соперницами-женщинами, о чем упорно умалчивает МОК. Именно поэтому другие влиятельные личности, критиковавшие появление интерсекса в женской категории, — писательница Джоан Роулинг и предприниматель Илон Маск — своих заявлений не дезавуировали.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У нее повадки как у пацана

— Когда ее дисквалифицировали, все были рады. Но когда узнали, что МОК допустил Иман к Олимпиаде, то все негодовали, — рассказывала о Хелиф в интервью «СЭ» ее бывшая соперница россиянка Азалия Аминева. — МОК не прислушался к правилам IBA и встал на защиту таких спортсменов, как Иман. Из-за этого Международный олимпийский комитет и попал в большой скандал. Было бы хорошо, если бы такие спортсмены, как Иман и другие, участвовали в отдельных соревнованиях и боксировали между собой. Таким образом наш женский бокс оставили бы чистым.

— Могу сказать, что это прям пацаны, особенно это касается спортсменки из Тайваня. Она конкретный парень, — рассказала «Фонтанке» о Хелиф и другой олимпийской интерсекс-боксерше Линь Юйтин из Тайваня трехкратная чемпионка России Александра Ордина. — Я вот говорю «она», хотя даже не знаю, как в этом случае правильно ее называть. Она даже сидит не как девочка, даже если пацанка. К ним всегда было много вопросов. По поводу Хелиф понятно, что она из Алжира, и что это мусульманская страна. Не думаю, что она там как-то поменяла пол. Скорее, она гермафродит, если так правильно говорить. Но это мое личное мнение. Либо у нее просто повышенный тестостерон, но этого тяжело добиться без запрещенных методов, если она по природе женщина. И то, что у нее генетический тест показал XY-хромосому, доказывает, что по своей природе она мужчина.

— Юйтин высокая, длиннорукая и превосходила меня по скорости. У меня тогда сразу сложилось ощущение, что я словно боксирую с мальчиком, хотя тогда еще таких разговоров не было, — вспомнила в интервью «Фонтанке» трехкратная чемпионка России Карина Тазабекова. — Плюс она вроде такая худенькая, а худые девочки как бы не очень сильные, но Юйтин била очень мощно. Потом уже пошли слухи. Другие девчонки стали говорить, что у нее повадки как у пацана, и садится она на корточки как пацан. Но это же было не доказано. В женском боксе хватает девочек, которые на мальчиков похожи. Поэтому даже никто не думал, что мальчики могут по-настоящему боксировать с девочками... После вот такого скандала в обязательном порядке нужно проводить гендерный тест. Почти уверена, что многие подозрительные личности в женском боксе его не пройдут.