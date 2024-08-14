Интерсекс-боксерша хочет посадить Илона Маска в тюрьму на пять лет. Речь о киберпреследовании

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф будет доказывать в суде, что не является мужчиной.

Олимпийская чемпионка по женскому боксу в весе 66 кг Иман Хелиф из Алжира подала в суд на американского бизнесмена Илона Маска и британскую писательницу Джоан Роулинг. Скандальная спортсменка с помощью французских законов хочет наказать своих звездных хейтеров за «акты киберпреследования при отягчающих обстоятельствах». Во Франции за подобное уголовное преступление полагается от двух до пяти лет тюрьмы и штраф до 45 тысяч евро. Кроме того, за разжигание ненависти в Интернете грозит дополнительное наказание до 250 тысяч евро.

Остались при своем мнении

Предметом разбирательств станут высказывания Маска и Роулинг в самом начале скандала вокруг Хелиф, которую подозревают в повышенном уровне тестостерона и наличии мужских хромосом. Босс компании SpaceX писал в соцсетях по поводу 25-летней алжирки, что «мужчинам однозначно не место в женском спорте». А автор Гарри Поттера клеймила МОК за то, что чиновники «наслаждаются страданиями женщины, которую только что ударили кулаком по голове и чьи жизненные амбиции только что были разбиты». При этом Иман уверяет, что всегда была и остается женщиной, а разговоры о проваленном гендерном тестировании — клевета.

Также к ответу планируется привлечь кандидата в президенты США Дональда Трампа, который сопроводил один из своих предвыборных лозунгов снимком Хелиф и пообещал: «Я не позволю мужчинам заниматься женским спортом». «Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих, — подтвердил адвокат боксерши Набиль Буди в интервью изданию Variety. — Трамп написал пост в X, так что независимо от того, будет он упомянут в нашем иске или нет, его неизбежно проверят в рамках судебного процесса».

По словам адвоката, Иман подала иск в рамках своей «борьбы за справедливость, достоинство и честь» и верит, что «прокуратура Франции будет иметь возможность для расследования в отношении всех людей, распространявших ненавистнические сообщения под своими именами и под псевдонимами». После того как в некоторых западных СМИ началась кампания в защиту алжирки, некоторые ее критики покаялись и взяли свои слова обратно. Но Маск и Роулинг, видимо, остались при своем мнении. Первый давно выступает сторонником консервативной идеологии. А вторая является яростной феминисткой, а также противницей смены пола и прочих гендерных чудачеств.

Непоправимый урон репутации

Хелиф первые получила обвинения в неполном соответствии женскому полу прошлой осенью во время чемпионата мира, когда была отстранена от выступления в финале из-за проваленного гендерного теста (Международная ассоциация бокса IBA для этого зачем-то использовала устаревшую методику проверки хромосомного набора). «Мне это показалось отвратительным. Эта бедная молодая девушка была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка», — цитирует Reduxx тренера алжирской боксерши Жоржа Касорла.

При этом МОК результатов анализов IBA не признал, допустив Иман до Олимпиады в Париже, где она уверенно завоевала золото и довела свою победную серию до 13 поединков. «Мне было очень стыдно. Как можно было допустить это? — оценил в интервью «СЭ» действия МОК глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. — Мы выступаем против насилия мужчины над женщиной. Но Томас Бах и его команда официально признают насилие. Это был первый шаг, который они сделали специально. Они хотели не замечать негатива, но люди это так просто не оставили. Много разных ассоциаций, стран подключились и остановили беспредел».

Представительница Тайваня (Китайского Тайбэя) Линь Юйтин, еще один интерсекс, завоевавший в Париже олимпийское золото в категории до 55 кг, также выражала намерение засудить IBA, а заодно и Россию, которая озвучила проблему с мужеподобными боксершами с трибуны ООН. Однако в итоге Линь и тайваньские государственные структуры вроде бы отказались от тяжб. В первую очередь — из-за их бесперспективности. Ведь бизнесмен уровня Маска способен нанять самых дорогих и самых успешных адвокатов мира, которые сотрут в порошок любых оппонентов. Особенно в такой спорной ситуации, как гендерное тестирование в спорте.

Единственный смысл в нынешнем иске Хелиф — попиариться на жаркой теме и, быть может, заставить Маска и Роулинг пойти на мировую в обмен на небольшую денежную компенсацию. Если же процесс реально начнется, Иман ждут крайне неприятные слушания, в ходе которых на свет появятся реальные данные о ее уровне тестостерона и о хромосомном наборе. И здесь репутации спортсменки (да и просто жительницы мусульманской страны) может быть нанесен непоправимый урон. Гораздо больший, чем алжирка получила в результате хейта в соцсетях во время Олимпиады.