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Тренер по боксу Судаков скончался на 78-м году жизни

Алина Савинова

Умер заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков, сообщает пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

Специалист ушел из жизни 31 декабря в возрасте 77 лет.

«Уход Юрия Судакова — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Евгеньевича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении ФБР.

Судаков являлся пятикратным чемпионом Москвы и бронзовым призером чемпионата СССР. Среди его наиболее известных воспитанников — семикратный чемпион Европы среди профессионалов Александр Махмутов и чемпионка мира Анастасия Токтаулова.

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