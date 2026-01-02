Тренер по боксу Судаков скончался на 78-м году жизни

Умер заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков, сообщает пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

Специалист ушел из жизни 31 декабря в возрасте 77 лет.

«Уход Юрия Судакова — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Евгеньевича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении ФБР.

Судаков являлся пятикратным чемпионом Москвы и бронзовым призером чемпионата СССР. Среди его наиболее известных воспитанников — семикратный чемпион Европы среди профессионалов Александр Махмутов и чемпионка мира Анастасия Токтаулова.