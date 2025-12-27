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Японец Иноуэ в шестой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Анастасия Пилипенко

Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он победил мексиканца Давида Пикассо единогласным решением судей и в шестой раз подряд защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

На счету 32-летнего японца теперь 32 победы (27 нокаутом) и ни одного поражения.

25-летний Пикассо потерпел первое поражение в карьере при 32 победах (17 нокаутом), 1 ничьей. Он впервые боксировал за титулы чемпиона мира.

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