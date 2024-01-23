Монсон рассказал, что готовится к боксерскому поединку

Боец смешанного стиля Джефф Монсон готовится к боксерскому поединку против Лом-Али Газгиреева.

«Готовлюсь к бою по боксу, который пройдет в Ингушетии 17 февраля. Бой подтвержден, подготовка в самом разгаре», — приводит ТАСС слова Монсона.

На счету 53-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Ранее он отказался от гражданства США, в 2018 году получил российское гражданство.