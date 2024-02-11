Даня Милохин ответил Косте Цзю, не поверившему в него: «Он еще скажет, что я красава»

Популярный тиктокер Даня Милохин, который в настоящее время живет в Дубае и готовится к дебюту в боксе, отреагировал на то, что знаменитый боксер Костя Цзю не поверил в него.

«Ни в коем случае не хочу никого оскорбить, Костя Цзю — красавчик, но время все покажет. Думаю, когда-то он мне скажет: «Нифига! Молодец! Красава! Тут круто!» А так мои слова сейчас ни на что не повлияют. Мне просто надо выйти и все им показать, ведь после этого даже говорить ничего не надо будет! Мне нет смысла говорить и думать: «Зря они в меня не верят!» Сейчас молчаливо иду к своей цели, тренируюсь каждый день и вижу прогресс. Каждый день вижу своего вдохновленного тренера, ведь даже он видит, насколько сильно я этого хочу! Поэтому у меня задача одна — меньше говорить и больше делать!» — приводит слова Милохина Sport24.

Ранее сообщалось, что Милохин начнет карьеру в боксе под флагом России. Ожидается, что в феврале он проведет свой первый боксерский бой в Дубае. Его соперником выступит индийский блогер Аджмал Хан.