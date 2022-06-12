Топ-10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве

Запоминайте главные места столицы, где все оборудовано для шашлыков.

Лето — лучшее время для шашлыков на природе. Всего в Москве открыто почти 300 официальных зон, где можно пожарить мясо. Эти места уже оборудованы всем необходимым (столы, мангалы, ящики с песком, мусорки и прочее), вам нужно взять только продукты. В некоторых парках предлагаются и платные услуги. Например, забронировать беседку или шатер, арендовать шампура и мангал. Расскажем подробнее о самых популярных местах столицы, где жарят мясо на огне.

Парк Кузьминки-Люблино (метро Кузьминки)

Парк в Кузьминках имеет четыре пикниковых городка с полностью оборудованными 60 местами для шашлыков. Здесь уже есть мангалы, деревянные столики и скамейки, отдельные урны для угля и контейнеры с раздельным мусоров.

За деньги можно заказать отдельную точку. Это удобно для тех, кто хочет забронировать себе забить место заранее. Ведь шашлычников в этом парке особенно много. В аренду предлагают мангалы, шампура и решетки для гриля.

Битцевский парк (метро Ясенево и Теплый стан)

Во втором по величине парке столицы вас ждут 34 точки для пикников со столами, скамейками и беседками. Мангалы тоже уже есть. Пожарить мясо и овощи на огне можно, наслаждаясь дикой природой парка и пением птиц. Параллельно с отдыхом есть возможность изучить исторические объекты, посмотрев дворянскую усадьбу и таинственный луг «Лысая гора».

Птицы в Битцевском парке Москвы. Фото Global Look Press

Измайловский парк (метро Измайловская)

В Измайловской парке находится достаточное количество столиков и мангалов для любителей шашлыков. Однако поесть приготовленную еду на огне лучше на берегу Оленьего пруда, где царит особая атмосфера. Заодно с пикником здесь можно прокатиться на аттракционах, покормить уточек и погулять по территории парка, посетив усадьбу.

«Тропарево» (метро Коньково)

В «Тропарево» находятся 20 оборудованных точек для шашлыков. Помимо этого, здесь имеется свой пляж с раздевалками и душевыми, пруд и детские площадки. Предлагается напрокат взять лодки и катамараны. Все, что нужно для полноценного отдыха! На территории парка обитают разные животные от белок до зайцев и множество видов птиц. Посетить стоит и «Аптекарский огород» с 50 видами лекарственных растений.

Имейте в виду, что парк «Тропарево» работает только до 21.00.

«Царицыно» (метро Царицыно)

Парк «Царицыно» особенно любим москвичами и гостями столицы. Вблизи габаритной императорской резиденции можно вкусно поесть и пожарить шашлыки. В специальных зонах уже стоят мангалы. Однако помните, что бесплатных мест для шашлычников всего восемь, остальные — за дополнительную плату.

Особенно прекрасна точка для шашлыков в Бирюлевском дендропарке, где растут более 250 видов редких растений. Оно пользуется особой популярностью.

«Серебряный бор» (метро Полежаевская)

«Серебряный бор» — одно из самых популярных мест у любителей шашлыков. Зоны для пикников здесь располагаются вдоль побережья Москвы-реки. В бору можно не только пожарить еду на огне, но еще искупаться в речке, поиграть в волейбол. Тут даже имеется нудистский пляж. Предоставляются также VIP-беседки, где можно отдохнуть большой компанией.

Однако, если вы планируете пожарить шашлык бесплатно, то стоит приехать пораньше, чтобы занять место. Ажиотаж здесь очень большой.

Лесопарк «Кусково» (метро Выхино и Новогиреево)

В лесопарке «Кусково» располагаются домики для отдыха и зоны с мангалами под зонтиками. Но они только за отдельную стоимость. Из бесплатных здесь только 10 точек. Но еще в лесопарке бесплатные туалеты, что особенно удобно. Все пикниковые зоны обозначены на табличках, ориентироваться будет удобно.

Приятным бонусом станет и то, что тут же можно порыбачить, посетить музей керамики и прослушать классический концерт, который дают по выходным.

Природно-исторический парк «Москворецкий» (метро Крылатское и Строгино)

В этом живописном парке столицы находится 30 мангальных точек, которые оборудованы мангалами, столиками, скамейками и биотуалетами. Отдыхающие могут воспользоваться и собственными мангалами. Прогуливаясь по парку можно встретить зайцев, белок, ласк и ежей.

Убирайте мусор за собой после пикника. Фото Global Look Press

Покровское-Стрешнево (метро Щукинская)

Для любителей шашлыков в парке Покровское-Стрешнево оборудовано семь бесплатных точек. Заодно можно посмотреть усадьбу, храм Покрова Богородицы, прогуляться вдоль прудов и дойти до чистейшего родника. Помимо этого стоит сыграть в бадминтон в отдельной зоне и покормить орешками местных белок. И помните, что здесь тихо только в будние дни, а вот в выходные очень шумно.

Химкинский лесопарк (метро Ховрино и Речной вокзал)

В Химкинском лесопарке мясо жарят с видом на реку, что является одним из главных преимуществ этого места. Для пикников оборудовано более десяти площадок. Однако здесь предусмотрено мало биотуалетов. После еды можно прогуляться по аллеям парка. Это место точно подойдет тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты. В отличие от московских парков, здесь собирается не так много желающих.

Важное

Стоит помнить, что, разжигать костер и жарить шашлыки можно только в специально оборудованных зонах, в противном случае, вы рискуете получить штраф до 5000 рублей.

Если вдруг в лесу начался пожар, то стоит позвонить по номеру 112 (служба спасения), с мобильного и городского телефона — 101 (пожарная служба).

Также не забывайте убирать за собой мусор.