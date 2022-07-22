Милашка на полмиллиона. Девушке новичка «Баварии» не нужны перекачанные губы, чтобы быть моделью

С кем встречается 80-миллионный новичок «Баварии»?

Нидерландский защитник Маттейс де Лигт меняет Турин на Мюнхен, и его девушка Аннеки Моленар едет вместе с ним. Пожалуй, у Аннеки не могло быть другой судьбы, кроме футбольной, ведь она окружена этим видом спорта со всех сторон. Ее отец — известный в прошлом футболист Кейе Моленар, ее брат играет во втором по силе чемпионате Нидерландов, а ее парень — защитник топ-клубов Европы.

Кейе Моленар, Аннеки Моленар и Маттейс де Лигт. Фото Соцсети

Конечно, этап карьеры в «Ювентусе» получился не самым лучшим — Маттейс не всегда уверенно смотрелся на поле и не стал новым Кьеллини и Бонуччи, к которым так привыкли в Турине. «Ювентус» расстался с защитником в тот самый момент, когда за игрока еще можно было выручить очень большие деньги.

Аннеки Моленар и Маттейс де Лигт. Фото Соцсети

Но вернемся к Аннеки. Девушка не сидит у футболиста на шее, ведь она уже давно успешная модель с полумиллионом подписчиков в соцсетях. Ее фишка — натуральная красота. Никакого силикона, огромных губ и липофиллинга. Отличный пример модели, которая берет не пошлостью, а изящной красотой.

Аннеки Моленар. Фото Соцсети

Аннеки Моленар. Фото Соцсети

Чтобы держать себя в идеальной форме, Аннеки много времени уделяет занятиям йогой.

Аннеки Моленар — большая фанатка йоги. Фото Соцсети Фото Соцсети

Конечно же, у девушки есть и другие образы, а также фото из отпуска.