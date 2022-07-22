10 советов для начинающих рыбаков

Занятие рыбалкой давно обросло анекдотами, мемами и мифами, и с виду порой кажется довольно простым делом, не требующим никакой подготовки и сноровки. Разбираемся, так ли это и что нужно знать новичку, который желает познать радость и эйфорию, как у того самого рыбака, что когда-то поймал язя...

Итак, 10 советов, которые помогут вам подготовиться к рыбалке, провести время с пользой, получить удовольствие и, возможно, вернуться домой с добычей.

1. Учитывайте погоду

Даже люди далекие от рыбной ловли порой слышали про «не клевый день» и «не клевую погоду». Хотя это иногда больше похоже на обвинение кого-то или чего-то другого в своем неуспехе и отсутствии улова, часто погода действительно может влиять на улов прямо или косвенно.

Например, мало кто любит сидеть и мокнуть под дождем в ожидании какого-нибудь карася, но, к сожалению, пасмурная и дождливая погода комфортна для рыбы. Придется поступиться своим комфортом ради улова. Есть ряд рекомендаций новичкам, когда стоит идти на рыбалку: во-первых, ориентироваться нужно на температуру воды: 15-20 градусов довольно хороши для ловли практически любой пресноводной рыбы в средней полосе. Ветряная погода — не лучшее время для рыбалки, а распространенный миф о клеве в дождь — действительно миф. Дождик после жары и вправду может оживить рыбу, а вот ливни и затяжные дожди никак не способствуют большому улову. Жару рыба не любит, поэтому стоять с удочкой под испепеляющим солнцем — занятие неблагодарное. Советы эти весьма условные: чем больше опыта у вас будет, тем точнее вы сможете выбрать оптимальный день для ловли.

Рыбалка. Фото Global Look Press

2. Ведите дневник наблюдений

На активность рыб, а значит, и на масштабы улова влияют и иные факторы, вплоть до фазы Луны и смены атмосферного давления. Но учитывать это при планировании рыбалки — высший пилотаж. Новичку достаточно посмотреть погоду и отправиться на рыбалку. Полезным будет завести тетрадь с наблюдениями, куда записывать место, погодные условия и итоги рыбалки: поймали/не поймали, если поймали, то кого и сколько. На эту информацию можно будет опереться позже, и со временем вы сможете вычленить закономерности ловли на конкретном водоеме при тех или иных условиях.

3. Узнайте получше водоем и обитающих в нем рыб

Есть вещи, которые можно решить только на месте, но прочитать про водоем и его обитателей лучше заранее. Полезно полистать форумы, спросить совета. Конечно, не стоит выпытывать очень подробную информацию, новичку она ни к чему, достаточно спросить, какая рыба чаще клюет, на что, в каком месте водоема. На самом водоеме можно выбрать место с некоторым количеством осоки, камыша — рыба любит такие места. С практикой вы научитесь выбирать место в зависимости от своих планов на рыбалку: помельче-поглубже, с берега или с лодки, научитесь идти конкретно на щуку или леща, а пока вполне хватит узнать про типичные места ловли и типичные снасти для рыб, обитающих в этих водах.

Рыбалка. Фото Global Look Press

4. Решите, кого будете ловить

Это важно, поскольку от того, на ком вы остановитесь, зависит выбор снастей и приманки. Например, чтобы поймать подлещика, подойдеут поплавочная или донная удочка, ловить следует со дна, вам также будет нужен пучок мотыля или червя в качестве наживки. Подлещик любит глубокие места. Щука же, например, один из наиболее ценных трофеев. Поймать щуку даже для опытного рыболова — всегда событие. Эту хитрую и сильную рыбу ловят летом спиннингом на блесну или живца, а зимой — с помощью жерлиц. В общем, каждая рыба требует особенного подхода к ее ловле.

Снасти. Фото Global Look Press

5. Разумно выбирайте снасти

Конечно, можно почитать информацию в интернете, посмотреть обзоры бывалых рыбаков на удочки и катушки, но для новичка в принципе будет достаточно пойти в рыболовный магазин и проконсультироваться с продавцом. Последний подскажет, на чем остановить свой выбор. Не стоит сразу пытаться приобрести дорогой экземпляр известного бренда, поскольку новичку его характеристики, скорее всего, никак не помогут.

6. Возьмите с собой необходимое не только для рыб, но и для себя

Рыбалка предполагает довольно долгое пребывание на воздухе, отдаленность от дома, и поэтому нужно создать себе минимальный уровень комфорта, а также обезопасить себя от насекомых и от всякого рода неприятностей. Что взять с собой? Очки. Вещь не очевидная на рыбалке, но это вопрос безопасности. Крючок может угодить вам туда, куда не следовало бы.

Иногда рыба заглатывает крючок слишком глубоко, и магазины предлагают для его извлечения такой инструмент, как экстрактор, однако на практике в большинстве случаев он легко заменяется обычным хирургическим зажимом. Что-то из этого стоит взять с собой на рыбалку.

Спрей от насекомых. Насекомые особенно активны в вечерние часы, поэтому без репеллента будет очень сложно пережить их атаки.

Нож, дождевик, перекус, вода, спички, аптечка — стандартный набор для любого отдыха на природе. Он также нужен и на рыбалке.

7. Научитесь отличать больную рыбу от здоровой

Здоровая рыба всегда активна, больную же отличает апатия, малоподвижность. Часто рыба может быть заражена паразитами. Чтобы убедиться в том, что именно ваша рыба не такая, стоит заглянуть в жабры, так как зачастую паразиты селятся именно там. Слишком пухлые рыбы или, наоборот, изрядно исхудавшие тоже сигнализируют о том, что они полны паразитов. Больную рыбу употреблять в пищу не рекомендуется.

Пойманный улов. Фото Global Look Press

8. Следуйте букве закона

Браконьерство карается законом, и порой закон не так очевиден, как казалось бы. Стоит прочитать, как регламентируется рыбная ловля в конкретный сезон и на конкретной местности. Бывает, что есть особенные ограничения на том или ином водоеме. Но в первую очередь следует почитать о запретах во время весеннего нереста.

9. Сохраняйте улов свежим

Самый простой вариант — ведерко, но в нем рыба проживет недолго из-за недостатка кислорода, поэтому, если вы планируете многочасовую рыбалку, стоит приобрести просторный садок, который будет располагаться у береговой кромки. У рыбы в этом случае будет достаточно кислорода, и при отсутствии травм она долго сможет оставаться живой.

10. Соблюдайте технику безопасности

Важно соблюдать правила техники безопасности, чтобы рыбалка не превратилась в поездку в травмпункт. Не пейте алкоголь ни до рыбалки, ни во время. Не рыбачьте во время грозы, а если стихия застала вас врасплох, стоит уйти подальше от деревьев, столбов и воды. Правильно подбирайте одежду: по сезону и способную защитить от паразитов. Рыбачьте в разрешенных местах и на берегах, которые опробованы другими рыбаками. Избегайте незнакомых мест, ведь неизвестный берег может легко обрушиться, забрав с собой вас и ваши надежды на хорошую рыбалку. Про зимнюю рыбалку можно написать много, но главное, пожалуй, проверять лед на прочность.

Рыбалка — увлекательное занятие! Соблюдайте правила, следуйте советам бывалых и получите настоящее удовольствие от процесса и достойный улов.