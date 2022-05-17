«В его переписках было много обнаженки». Звезда НХЛ и знаменитая гимнастка шокировали «Свадьбой богов» и развелись

Брак Александра Радулова и Дарьи Дмитриевой просуществовал недолго.

Звезда НХЛ и призер Олимпиады уместили шикарную свадьбу, рождение ребенка и резонансный развод всего в два года.

«Свадьба богов»

Он — знаменитый хоккеист, обладатель Кубка Гагарина, бородатый и суровый русский парень. Она — популярная гимнастка, одна из самых привлекательных российских спортсменок, многократная чемпионка мира и призер Олимпиады. Они могли встретиться на тренировочных сборах в Новогорске или еще где-нибудь в рамках спортивных мероприятий. Однако судьба почему-то решила свести их в совсем уж прозаичном месте.

«Познакомились в кино. После мы пошли в кафе, он спокойно ел из моей тарелки. Он в меня сразу влюбился. Потом были цветы, подарки», — вспоминала Дмитриева в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Радулов изначально ей не понравился. Он, как все хоккеисты, наглый, дерзкий, типа крутой. По крайней мере таким его бывшая гимнастка представила ведущей Лере Кудрявцевой, тоже, кстати, жене хоккеиста. Но потом Александр Дарью все же сразил. Она никогда не говорила чем, но из слов во все том же шоу можно догадаться.

«Помогал материально, давал деньги на шопинг. Когда я сломала ногу после Олимпиады, он оплатил мне операцию. Позвал меня жить к себе», — заявила Дмитриева.

И вот она уже живет с типа крутым и готовится к свадьбе. Решение, правда, произошло после того, как Дарья забеременела. О чем почти прямым текстом написано на сайте свадебного агентства, которое устраивало торжество хоккеисту и гимнастке. После теста с двумя полосками Радулов и Дмитриева тихо расписались в ЗАГСе. Ну а праздник решили устроить, когда на свет появился их сын Макар, а гимнастка пришла в форму после родов.

Концепция совсем нескромная. Официально ее окрестили «Свадьбой богов». По задумке Радулов и Дмитриева предстали в образе древнегреческих божеств с Олимпа. В подобной тематике и было оформлено все от фотосессии до банкета. Причем невеста даже заслужила отдельной предсвадебной съемки. Она якобы спустилась с Олимпа на землю, чтобы вдохновиться природой в образе лесной нимфы. Получилось, может, и вдохновенно, но не беремся судить, насколько уместно перед свадьбой делать снимки на грани легкой эротики. Что-то более консервативное, наверное, смотрелось бы лучше. Ну, да ладно, у богов свое видение.

Само торжество проходило в старинной усадьбе, стилизованной под античный дворец. Гостей окружали гетеры, грации, нимфы, музы и прочие мифологические существа. Зона церемонии олицетворяла гору Олимп. К ней новобрачные поднимались по золотым ступеням мимо крылатых статуй. Хоккеист был в обычном классическом сером костюме. Гимнастка предстала сразу в двух образах. Сначала на ней было золотое платье древнегреческой богини, затем оно сменилось белым свадебным с перьями. Суммарно наряды невесты обошлись более чем в полмиллиона рублей.

Затем гостей и новоиспеченных супругов ждал пир богов. Его открыли ведущие, актеры с ТНТ Арарат Кещян и Станислав Ярушин. Потом театрально-музыкальная постановка с хореографией и световым шоу, в конце которой эффектно появились виновники торжества. Все строго в античном стиле. Свадьба запела и заплясала, молодых поздравляли российские артисты, друзья хоккеисты, одноклубники Радулова из ЦСКА, подруги Дмитриевой по олимпийской сборной. В кульминации вынесли огромный торт, который был чуть ли не больше самой Дарьи. Ну и завершили все помпезным салютом.

Развод по версии гимнастки

Причины разлада Дмитриева раскрыла в «Секрете на миллион»: «Мы ругались на матах. Я хотела набить татуировку, он был против. Еще меня раздражало, что он не открывал мне двери, всегда первый залетал в заведения», — заявила она.

Также гимнастка заподозрила мужа в изменах. По ее словам в эфире программы, хоккеист часто переписывался с другими девушками, причем обсуждали совсем не категорический императив Канта или проблемы теории чисел.

«Не видела факт измены, могу только догадываться. Не было никакого доверия. Я нанимала детектива, читала все его переписки интимного характера. Было много фото обнаженного тела. Я сказала, что подаю на развод. Мы много раз сходились, но я не смогла простить, начать с чистого листа. Лежала рядом с ним и плакала. Могла его ударить просто», — сказала Дмитриева.

В интервью Sports.ru она обвинила мужа и в чрезмерной ревности: «Он звонил, угрожал расправой, если кто начинал ухаживать. Когда нормальный человек любит, он не лезет в телефон, не следит. У Саши больная любовь: он следил за мной, за мной ездили», — рассказала Дмитриева.

Но там же призналась, что и сама этим грешила: «Мне надо было как мудрой женщине где-то закрыть глаза, где-то промолчать, где-то он сам бы понял. А я как ненормальная его ревновала. Писала и звонила всем бабам, которые ему писали», — заявила гимнастка

В итоге всю вину за развод она взяла на себя: «Он орал, звонил мне. Я и сама не думала, что мы разведемся, потому что хотела быть с ним всю жизнь. Он пытался меня вернуть, но я решила довести дело до конца», — вспомнила Дарья в эфире НТВ.

Но до этого в своем аккаунте в соцсети заявила о негативном влиянии и злорадстве неких третьих лиц: «Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина, я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Многие за нас переживают, но многие просто мечтали, чтобы мы расстались (телочки)», — написала призер Олимпиады.

В общем, прозрачный намек на измены. Хотя сейчас уже ни сама Дмитриева, ни Радулов не подтверждают их факта вопреки слухам в СМИ.

Развод по версии хоккеиста

Александр расставание с супругой почти не комментировал. Наверное, и к лучшему, что не стал делать из этого шоу для федерального канала, как футболист Павел Мамаев.

«Да кому это интересно? Я не хочу много говорить об этом. У меня есть сын Макар, которого я очень сильно люблю, а ворошить прошлое не стоит. Любой момент в жизни — это урок, из которого ты делаешь выводы. Ничего уже не вернуть, не исправить. Это вопрос «химии». Ну, так бывает, что тут поделаешь. На самом деле, обычная житейская ситуация. Я очень благодарен Даше за сына, за то время, что мы были вместе, но сейчас наши пути разошлись», — рассказал Радулов «СЭ».

Складывается ощущение, что хоккеист разводиться не хотел. Его единственным требованием стало желание оставить сына у себя. Что косвенно опровергает слухи про измены. Как и интервью Александра журналу «Hello»: «Она у меня такая маленькая, что хочется ее от всего защищать и оберегать, хотя характер у нее спортивный и за себя она постоять всегда сможет», — поделился чувствами спортсмен.

Три суда отказали Радулову в его просьбе быть с сыном. Дальше он затевать разборки не стал. Подписал мировое соглашение, но настоял, чтобы ребенка он мог видеть гораздо чаще, чем это позволяли органы. Дмитриева не стала сопротивляться. Гимнастка по договору получила квартиру, машину и алименты на 18 месяцев вперед.

В общем, действительно разошлись миром. Спектакль пока у нас умеют делать только из свадеб. Разводиться на публику, как Джонни Депп с Эмбер Херд, еще не научились. Там чуть ли не война. А Радулов с Дмитриевой, наоборот, сейчас хорошо отзываются друг о друге. Экс-гимнастка даже заступилась за новую пассию бывшего мужа.

«Прежде чем что-то написать, предоставьте факты. Ибо нечего врать. Я знаю, как работает наша пресса... Они друг друга любят. И какая разница, кто он, кто она?! Пусть наслаждаются друг другом. Они построили семью, молодцы!» — ответила Дарья своим подписчикам в соцсети на слухи о работе в эскорте новой девушки звезды НХЛ.

Сейчас оба счастливы в новых отношениях, где у каждого появился еще один ребенок. Но жениться теперь никто не спешит. Видимо, боятся повторения прошлых ошибок. Так бывает, когда вместе пытаются ужиться люди со взрывными характерами. Особенно спортсмены. Поэтому выбирать себе пару из своей же профессиональной среды не всегда было хорошим вариантом. Главное, это вовремя осознать.