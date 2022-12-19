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Сегодня, 11:33

Эксперты объяснили, когда лучше покупать елку

Ольга Стрельникова
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Фото wirestock, freepik.com

Представители пресс-службы Роспотребнадзора рассказали, что натуральную новогоднюю елку лучше покупать в последнюю неделю декабря. «Лучше всего идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — пояснили специалисты.

Также Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору натуральной новогодней ели. Специалисты советуют обращать внимание на ствол деревца — он не должен быть слишком тонким. Ветви ели должны быть гибкими, а хвоя крепкая, насыщенного изумрудного цвета. Если растереть иголки между ладонями, насыщенный запах скажет о том, что дерево срублено недавно.

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