Эксперты объяснили, когда лучше покупать елку

Представители пресс-службы Роспотребнадзора рассказали, что натуральную новогоднюю елку лучше покупать в последнюю неделю декабря. «Лучше всего идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — пояснили специалисты.

Также Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору натуральной новогодней ели. Специалисты советуют обращать внимание на ствол деревца — он не должен быть слишком тонким. Ветви ели должны быть гибкими, а хвоя крепкая, насыщенного изумрудного цвета. Если растереть иголки между ладонями, насыщенный запах скажет о том, что дерево срублено недавно.