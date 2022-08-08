Рассекречен первый электромобиль бренда Evolute

В рамках евразийского форума «Такси», прошедшего в Москве, липецкая компания «Моторинвест» обнародовала характеристики седана Evolute i-Pro.

Модель представляет собой немного видоизмененный Dongfeng Fengshen E70, производящийся в Китае с 2017 года и претерпевший обновление в 2020-м.

Электромобиль, созданный на базе Nissan Sylphy образца 2005 года (в России модель выпускалась как Almera второго поколения), имеет колесную базу 2700 мм, габаритную длину 4680 мм, ширину 1720 мм и высоту 1530 мм. Электродвигатель мощностью 120 киловатт (163 л. с.) разгоняет седан до 100 км/ч за 9,5 секунды, максимальная скорость составляет 150 км/ч. Тяговая батарея емкостью 53 кВт-ч обеспечивает пробег 420 километров по циклу NEDC, быстрая зарядка до 80 процентов занимает 36 минут, в домашних условиях полный заряд можно восстановить за 8,5 часа.

Российские цены еще не названы, но в Китае Dongfeng E70 приблизительно на 30 процентов дороже электрического хэтчбека JAC iEV7S.