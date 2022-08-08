Китайский автомобиль Geely Atlas сменил поколение в Китае

Рассекречены основные параметры нового кроссовера, построенного на платформе СМА совместной разработки Geely и Volvo. В Китае он будет называться Boyue L и выпускаться параллельно с Geely Boyue первого поколения, известного в России под именем Geely Atlas.

Новинка имеет 4,67 м в длину, 1,9 м в ширину и 1,7 м в высоту при колесной базе 2,78 м, то есть она займет нишу кроссоверов, известных нам как Geely Tugella и Monjaro — они также базируются на платформе СМА.

От родственных моделей Boyue L существенно отличается характерным дизайном, выполненным в новом фирменном стиле Expanding Cosmos. Базовым станет 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л. с., в качестве альтернативы предложат более мощный 2-литровый агрегат и гибридную силовую установку.

Привод в китайской спецификации только передний, цены пока не объявлены, перспективы поставок на российский рынок туманны.