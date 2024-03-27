Глава ВАДА Банька ответил пранкерам на вопрос об участии стран в Играх дружбы

Глава ВАДА Витольд Банька в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом поделился мнением о проведении Россией Игр дружбы.

«Итак, мы недовольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие. Идея проведения Игр дружбы немного противоречит Олимпийским играм. Мы поддерживаем, мы являемся частью олимпийской идеи, поскольку основной заинтересованной стороной ВАДА является Международный олимпийский комитет. И это событие — это нечто вне системы», — приводит РИА «Новости» слова Баньки, чей разговор опубликовали пранкеры Вован и Лексус.

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.