Более 50 стран мира подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин сообщил, что более 50 стран мира подтвердили свое участие в Играх БРИКС, в том числе все страны объединения. Турнир пройдет в Казани с 11 по 23 июня.

«Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили свое участие, будет более 25 видов спорта», — сказал Матыцин на форуме «Мы вместе. Спорт».

Ранее Матыцин отметил, что игры БРИКС станут поводом для гордости.