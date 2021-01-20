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«Филадельфия» обыграла «Баффало» и вышла в лидеры Восточного дивизиона

05:57
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«Филадельфия» переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Флайерз» одержали третью победу в четырех встречах.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 27 минут, отметился тремя бросками и тремя силовыми приемами при показателе полезности «+2».

«Филадельфия» занимает первое место в Восточном дивизионе, а «Баффало» — последнее.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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