Евгений Кузнецов: «Смотришь на статистику Овечкина: «Я что, с Иисусом играю?!»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» предположил, побьет ли капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Для этого ему надо забить еще 240 голов.

— Не знаю, как ему, но мне бы хотелось, чтобы он это сделал, — отметил Кузнецова. — Буду в старости сидеть и вспоминать, что я играл с человеком, который рекорд Гретцки побил. Даст бог, будем и дальше с ним дружить и общаться. Сейчас у меня, наверное, нет особого понимания, с каким человеком я играю. Но чем ближе он становится к каким-то рекордам, тем больше начинаешь понимать, с кем находишься в одной раздевалке, с кем играешь. Думаешь, что это просто твой друг, партнер по команде, а потом смотришь на статистику: «Я что, с Иисусом играю?!» Думаю, что таких хоккеистов, как Саша, в своей жизни я точно больше никогда не увижу. (Алена Гребенькова)

Евгений Кузнецов: «Думаешь, Овечкин — просто друг. Смотришь на статистику — «Я что, с Иисусом играю?»