«Сибирь» заключила договор о сотрудничестве с «Южным Уралом»
08:13
«Сибирь» подписала договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге, сообщает Twitter команды из Новосибирска.
В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Сибирь» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера.
Новый партнер «Сибири» в ВХЛ — «Южный Урал»— Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 1, 2020
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге. pic.twitter.com/9oWi3NUOUs