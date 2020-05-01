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«Сибирь» заключила договор о сотрудничестве с «Южным Уралом»

08:13
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«Сибирь» подписала договор о спортивном сотрудничестве с «Южным Уралом» из Орска, который выступает в Высшей хоккейной лиге, сообщает Twitter команды из Новосибирска.

В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Сибирь» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера.

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