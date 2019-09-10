Олег Знарок: «Если «Спартак» сможет забивать больше двух, то все будет в порядке»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок остался доволен игрой команды, несмотря на поражение (2:3 ОТ) от «Авангарда».



— Мы провели боевую игру. Благодарен ребятам, что с 0:2 вытащили. С нашей стороны была хорошая, командная игра. Именно бойцовская. Если сможем забивать больше двух, то все будет в порядке.



— В запасе остались Хохлачев, Зубов, Даугавиньш. Почему?

— С ним все в порядке. Мы хотели выйти именно таким составом и показать, что им можно играть.

— Перестановки в звеньях не помешали игре?

— Не думаю. Мы готовимся по одной системе и даже ребята, которых мы поднимем из молодежной команды, знают, что нужно делать в определенных ситуациях. Жаль только, что Аркалов сломался. Пришлось играть в три центральных.

— Кутейкин надолго выбыл?

— Сыграет в следующем матче.

— Прокомментируйте первую игру вратаря Хомченко КХЛ.

— Парень немного нервничал. Такая ответственность! Мы играли с солидной командой. Он все равно молодец, несмотря на гол в овертайме. Поддержали его, конечно. (Михаил Зислис)

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика