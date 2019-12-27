Стали известны победители конкурса «Бородатый хоккей»

Завершился конкурс в рамках совместного спецпроекта «Спорт-Экспресс» и компании WAHL — «Бородатый хоккей».

Поздравляем с победой пользователей:

@andron004

@zhenek10

@kutuzov_em

@aklinich

@Samorishkin.Oleg

Все выигравшие получат фирменные триммеры от WAHL.

Будьте внимательны, не пропустите свой приз — представитель компании WAHL разослал письма победителям на электронные почты.

Поздравляем всех читателей с наступающим Новом годом! Участвуйте в наших конкурсах и вам обязательно повезет.