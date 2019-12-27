Стали известны победители конкурса «Бородатый хоккей»
14:00
Завершился конкурс в рамках совместного спецпроекта «Спорт-Экспресс» и компании WAHL — «Бородатый хоккей».
Поздравляем с победой пользователей:
@andron004
@zhenek10
@kutuzov_em
@aklinich
@Samorishkin.Oleg
Все выигравшие получат фирменные триммеры от WAHL.
Будьте внимательны, не пропустите свой приз — представитель компании WAHL разослал письма победителям на электронные почты.
Поздравляем всех читателей с наступающим Новом годом! Участвуйте в наших конкурсах и вам обязательно повезет.