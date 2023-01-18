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Голышак вспоминает

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«Батюшка вышел из палаты: «У него глаза мертвого человека...» 80 лет исполнилось бы Владимиру Федотову

Юрий Голышак
Обозреватель
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов чистит свою машину от снега.
Фото из личного архива Владимира Федотова
Владимир Федотов.
Фото Федор Алексеев
Владимир Федотов.
Фото Федор Алексеев
Владимир Федотов и Петр Шубин.
Фото Сергей Колганов
Любовь Федотова.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Игорь Уткин
Владимир Федотов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Мартин Йиранек, Роман Павлюченко, Владимир Федотов, Владимир Быстров и Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о культовом футболисте и тренере в его день рождения.

Под сценой Театра Гоголя

Неожиданно обнаружил в записной книжке домашний телефон Ростислава Плятта. Начинающийся на 203. Откуда? Почему?

Задумался — пожалуй, все ж имею право на какие-то воспоминания. Хотя бы в силу возраста. Ну и везения на людей. Мало кому так везло. Это уж факт.

Помню, разогнулся под сценой Театра Гоголя и так ударился о какое-то перекрытие, что едва не превратился во всадника без головы.

А на сцене этой в ту самую минуту что-то репетировал Владимир Самойлов, народный артист СССР. Его медовый бас ни с чьим не перепутать. Я замирал, оказываясь с ним в одной очереди за котлетами в театральной столовой. Сталкиваясь глазами, кланялся. Моя роль в этом буфете была без слов — но все же была...

Кажется, прямо на той сцене Самойлов и умрет года три-четыре спустя. Прямо во время репетиции.

Владимир Федотов. «Забыть «Спартак» невозможно». Памяти Владимира Федотова

Что я делал под этой сценой? Как занесло в театральный буфет? А я вам расскажу!

В здании Театра Гоголя, в какой-то дальней гримерке, располагалась редакция респектабельного журнала «Галаспорт». Где я и служил — недолго, но памятно.

Размер жалованья зависел от качества утра главного редактора. В денежных вопросах царила полная непредсказуемость.

Получив первую зарплату мятыми долларами, я кинулся пересчитывать в самый темный угол. Под сцену!

Суммой был приятно удивлен. Даже озадачен. Плечи расправились сами собой, затылок гордо откинулся.

Журнала давно уж нет. Долларов, кажется, тоже. Но воспоминания, воспоминания-то живы — и с каждым годом становятся все болеем выпуклыми. Дополняются новыми деталями — не утяжеляющими сюжет...

Владимир Федотов. Фото Игорь Уткин
Владимир Федотов.
Игорь Уткин

«Бывшему директору от будущего покойника»

Был на днях в переделкинском Доме творчества. Где презентовал новую книжку об обитателях писательского поселка чудесный Александр Нилин, мой большой друг.

Я оглядывался по сторонам — высматривая тот самый флигелек на втором этаже, где свел счеты с жизнью Геннадий Шпаликов.

Но нащупал взглядом не флигель, нет.

91-летнего Юрия Ряшенцева, изумительного поэта! Автора всех песен в «Трех мушкетерах». Да и «Ланфрен-ланфра» — тоже его.

Еще сильнее, чем удачной строфой, поразил меня когда-то Юрий Евгеньевич, начав вдруг перечислять футболистов из спартаковского дубля.

— А вот этот неплохой. Далеко пойдет...

Я, работая в спортивной газете, и не слышал половину этих имен. Вот это память, вот это зоркость на таланты!

Конечно же, сейчас я кинулся навстречу. Заикаясь, напомнил о себе.

— Как же! — распахнул объятия Ряшенцев. — Помню! Читаю! Знаете, мне так нравится, что вы пишете... О вратаре Прохорове — это же у вас было?

Святые угодники. Ком сдавил мое горло. Только и выдавил, багровея:

— Если б я знал, что вы все это читаете, выписывал бы тексты тщательнее...

А на сцене рядом Александр Нилин подписывал книжку для бывшего директора переделкинского кладбища. Тут же и зачитывав нараспев:

«Бывшему директору от будущего покойника»...

— Прекрасно! — поощрил способного автора сын писателя Фадеева из второго ряда.

Ну как такое не запомнить? Как не восхититься? Как не описать потом в вашей любимой рубрике?

Владимир Федотов. Фото Федор Алексеев
Владимир Федотов.
Федор Алексеев

«88!»

Или вот история — заехал на днях навестить прекрасного журналиста советской поры Сергея Шмитько. А Сергей Николаевич что-то нарядный — явно не по случаю моего приезда.

В приталенном джинсовом пиджачке, шелковый галстук. На домашний — звонок за звонком. Только успевает отвечать.

Тут-то меня и осенило:

— У вас что, день рождения?

— 88! — с торжеством выговорил Шмитько.

Весь вечер мы сидели, перебирали фотографии — и оцепенел я от одной. Знакомое лицо — но, но... Ушанка, рукавицы, 21-я «Волга» с оленем... Это кто же?

— Да это Володя Федотов! — воскликнул Шмитько. — 7 декабря 1970-го!

Я в 48 не решился бы фехтовать датами. А тут...

Переспросить не успел, как услышал ответ:

— Следующий день после ташкентской переигровки. ЦСКА только-только вернулся в Москву. Володя там всю игру сделал.

Вот это снимок, вот это чудо. Скорее его в газету, скорее.

Владимир Федотов чистит свою машину от снега. Фото из личного архива Владимира Федотова
Владимир Федотов чистит свою машину от снега.
из личного архива Владимира Федотова

Добрый барин

Теперь мой Федотов — вот эта вот фотография.

А еще квартира на Маяковке, в которой жил когда-от Константин Бесков. А позже отдал зятю, сам переехал в его квартирку поменьше. В соседнем подъезде.

Мой Федотов — это необычайной сладости аромат заморских табаков. Трубка, про которую моложавый Владимир Григорьевич говорил нараспев, тоже как-то вкусно. Про родного человека не всякий расскажет с такими интонациями. Выбивал с глухим стуком в пепельницу:

— Вишневое дерево...

Кажется, вишневое. Может, и нет — но память сберегла именно так.

Мой Федотов принимал гостей в халате — как добрый помещик. Заваривал кофе.

После отставок Владимир Григорьевич был душа-человек. Тогда его рассчитали то ли в Саратове, то ли в Болгарии. Да это и неважно.

Тот Федотов, из начала 2000-х, изо всех сил старался казаться выше обид, держать фасон — но чем сильнее того желал, тем хуже выходило. Но и в этом была своя прелесть. Человечность сильнее наказов самому себе.

Федотов при должности был другим. Перепад от ласковой сердечности до раздраженного окрика был короток.

Тот Федотов мог перейти на «вы» — и за этим переходом проступала и не злость, а даже брезгливость. К вашей серости, непонятливости.

Помню, не заладилось что-то у его «Спартака». Как раз пригласили из Австрии в команду спортивного директора — и всем в столице было понятно, в какие ферзи вот-вот выйдет этот директор...

Константин Бесков. «Костя Бесков — джентльмен футбола, Бобби Чарльтон с нашего двора...»

— Может, вам в церковь сходить? — неаккуратно предположил я. Что-то не прочувствовав в душевном настрое Федотова.

Бесков-то ходил — так почему бы нет? Что такого-то?

— Церковь? Какая еще церковь? — приняв за издевку, взвился вдруг Владимир Григорьевич. — Вы о чем говорите вообще?!

Я сжался. Словесно замельтешил, заерзал.

Оттаивал, впрочем, Федотов еще быстрее, чем вспыхивал.

Вспоминаю его с нежностью.

Добрый, добрый барин.

**

Вспоминаю, как возил меня на иностранной машине, став вдруг тренером «Асмарала». Какой был год — вдумываться страшно.

Возможно, Федотову было меньше, чем мне сейчас. Не удивлюсь.

Тогда я озвучивал мысли еще глупее, чем ту, про церковь. Однако ж Григорьич не гневался.

Я даже помню собственные причуды:

— Не готов ли Крауш играть в сборной? Асланян? Вратарь Шиянов?

Федотов беззлобно усмехнулся, не отрываясь от дороги.

Ответил как-то степенно. С аргументами — мол, рано. На позиции Асланяна играет тот-то. Да и Крауш проигрывает в заочном сравнении футболисту Шалимову.

А мог бы и проще: «Дурак ты, дурак безмозглый! Ну какая сборная?! Я за поворотом тормозну — а ты давай, до метро...»

Но нет.

Владимир Федотов. Фото Федор Алексеев
Владимир Федотов.
Федор Алексеев

Porsche цвета вороньего крыла

Мой Федотов почти не менялся внешне. Чуть полнел, розовел — и, казалось, становился моложе. Из-за таких, как Федотов, подозреваю, и подняли пенсионный возраст.

Как-то приехал к нам с Сашей Кружковым в редакцию на Porsche цвета вороньего крыла. Намытом до блеска. Припарковал рядом с таким же Porsche нашего генерального директора Ивана Рубина. По странному совпадению, тот и другой уйдут из жизни трагически — приблизительно в одном и том же возрасте (66 и 67 лет).

А в тот вечер Федотов вышел цветущий, вальяжный. Подмигнул курящей даме у крыльца — та поперхнулась дымом. Федотов, только-только выпровоженный из «Спартака», оставался что на слуху, что на виду. Узнавали все. О его отставке говорили в программе «Время».

В каждом жесте, в каждом слове Федотов оставался особенным — и отставка только заточила все и без того острое. Даже проклинал отправившего его восвояси спартаковского гендиректора как-то по-особенному:

— Я-то буду на Новодевичьем кладбище лежать! А он где? Я вас спрашиваю — где?!

Совестливый корреспондент Кружков растерянно пожимал плечами — откуда ж нам знать? Мы не ритуальные агенты!

Что займет свое место на Новодевичьем Владимир Григорьевич рядом с великим папой так скоро, никто и подумать не смел. Жить да жить. Гонять на своем Porsche.

Все-таки он был особенный человек. Прятавший-прятавший природную доброту, ребячью непосредственность — а она рвалась наружу...

Даже Карреру, сделавшего «Спартак» чемпионом, так не обожали в звездный сезон, как любили Григорьича. Чем больше проходит времени, тем лучше это понимаю.

Любовь Бескова и Владимир Федотов. Фото из личного архива Владимира Федотова
Любовь Бескова и Владимир Федотов.
из личного архива Владимира Федотова

Венчание

Мы сделали последнее интервью с Федотовым. Думаю, самое важное для него — Владимир Григорьевич долго собирался с духом, чтоб рассказать после «Спартака» все.

Как раз прошел слух, будто спартаковские фанаты за свой счет выстроили Григорьичу дом. Мы не верили — а зря.

Водил нас Федотов по новым владениям — и сам поражался:

— До сих пор в голове не укладывается, что все это — мое...

— Долго строили?

— За год управились. Уже после того, как покинул «Спартак», несколько болельщиков решили поддержать. Приехали сюда, посмотрели, как я живу. Про дом ни единого слова не сказали, только обронили: «Хотим сделать подарок». А вскоре появился архитектор. Началось строительство.

— Ни копейки не платили?

— Вообще не вмешивался. Участок у меня был крохотный, так те же болельщики докупили у соседей кусок земли. Как в сказке.

— Живете теперь постоянно за городом?

— Да. Мне нравится. Здесь работается совершенно по-другому. Вот только фотографии по стенам развесить пока не успел, все по коробкам лежат. Перевез из московской квартиры.

Наскоро пройдясь по недавним обидчикам, Федотов заговорил на темы самые трепетные.

— Когда ухаживали за дочкой Бескова, как реагировал Константин Иванович?

— Спокойно. Хотя Валерия Николаевна, будущая теща, сказала: «Ты уж к нам, пожалуйста, не ходи. А то Люба голову потеряла. Забросила учебу, вырезает заметки про тебя из газет, твердит: «Федотов, Федотов...» Но появляться в их доме я не перестал. Тех, кто поработал с Бесковым, всегда к нему тянуло. Футболисты постоянно собирались в его квартире.

— Любовь Константиновна рассказывала, что влюбилась в вас в 13 лет.

— Впервые в гости к Бескову попал, когда заканчивал ФШМ. К тому моменту написал заявление в «Спартак». Неожиданно звонит Бесков: «Приезжай, есть разговор». Сообщил, что принимает ЦСКА и хочет видеть меня в команде: «Сын Григория Федотова обязан играть в ЦСКА». Так с подачи Бескова оказался в армейском клубе. Именно в тот вечер увидел Любу. Ей было 13, мне — 17. Но поженились спустя десять лет. До этого финтил, познавал жизнь. Пока не понял, что единственная любовь — это Любочка. Хотите, открою секрет?

Владимир ФЕДОТОВ. Владимир Федотов: человек без сберкнижки

— Извольте.

— Скоро собираемся венчаться. Чтоб и на том свете быть вместе. Уже церковь присмотрели неподалеку от дачи. Люба часто туда ходила, познакомила меня с настоятелем храма отцом Николаем. Бесков был атеистом. Да и я раньше тоже. А Люба, наоборот, верующая. У нее уйма книг, посвященных истории религии. Вот жена-то и приобщила к вере. Мне нравится приходить в церковь, когда там мало народу. Выходишь просветленным, и так спокойно на душе, что горы можешь свернуть.

— Ваша жена говорила, что панически боялась Бескова. Замирала, когда он приближался. А вы?

— Бесков по натуре воспитатель. Когда он приезжал на дачу, мой сын Гришка, едва завидев автомобиль, скрывался у соседей. Перелезал через забор с криком: «Я побежал. А то дед опять поучать начнет». Бесков учил всех. Меня в том числе. У него был жесткий характер, но ни разу не видел, чтобы он на кого-то кричал. Только играл желваками в гневе.

— Обижались на него?

— Все было. Я помогал Бескову в сборной, потом ушел в ростовский СКА. Константин Иванович страшно обиделся. Некоторое время со мной не разговаривал.

— Валерия Николаевна огорошила признанием, что всю жизнь их семья прожила в долгах.

— Так и есть. Звучит, конечно, нелепо: семья Бескова — и в долгах! Но они красиво одевались, а это дорогое удовольствие. У них был хлебосольный дом, всегда полно гостей. Да и мы с Любой такие. У меня с роду не было сберкнижки. С такой транжирой, как моя жена, разве что-то накопишь?

— При советской власти не многие могли позволить себе иномарку. Где Бесков раздобыл знаменитый салатовый мерседес?

— В Моссовете специальный отдел распоряжался судьбой иномарок, списанных из посольств. Бескову разрешение на покупку мерседеса подписал лично Промыслов, председатель Моссовета. На мерседесах в те годы ездили космонавты, Высоцкий, которому автомобиль привезла Марина Влади, да Константин Иванович. Правда, с мотором у машины были проблемы. У меня друг работал во Внешторге — через него заказал в ФРГ новый двигатель.

Мартин Йиранек, Роман Павлюченко, Владимир Федотов, Владимир Быстров и Егор Титов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Мартин Йиранек, Роман Павлюченко, Владимир Федотов, Владимир Быстров и Егор Титов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Думали, Федотов добрый, все сойдет с рук...»

Зато к собственным футболистам ничего, кроме нежности, не испытывал.

— Когда игроки себя плохо ведут, могу дать по мордульке. Нежно. Зато мозги сразу встают на место. В «Спартаке» Павлюченко иногда приводил в чувство таким образом, до этого в ЦСКА — Бушманова. Когда помогал в ЦСКА Тарханову, тот регулярно отлучался в сборную. Стоило мне остаться за главного, как молодежь начинала чудить — Бушманов, Мамчур, Радимов... Думали, Федотов добрый, все сойдет с рук. Но я быстро ребятам объяснил: не на того напали.

— От чего умер Мамчур в 25 лет?

— Зашился, выпил под Новый год — и сердце не выдержало.

— В Ростове жизнь свела вас с парочкой Заваров — Гамула. С ними тоже намучались?

— О, легендарные личности! Заваров играл на таланте, а Гамула — за счет характера. У него была феноменальная работоспособность. О таких, как Гамула, говорят: гвозди бы делать из этих людей. Приезжаю как-то на базу, смотрю -Гамула после «керосина». Двинешь по мордуле пару раз, отправляешь в душ. «Григорьич, — говорит, — не волнуйтесь, завтра буду как огурчик». И действительно, выходим играть — Гамула один из лучших. Пашет за двоих. В конце матча вижу: силы у парня на исходе. Выхожу к бровке: «Сколько еще можешь?». Тот показывает пальцами — три минуты. Делаю замену, Гамула отползает за бровку и падает без сил. Заваров со временем взялся за ум, а вот Гамула дальше Ростова не пошел. Но еще больше, чем с этими головорезами, хлебнул я с Костей Коваленко.

— Неуправляемый?

— «Всадник без головы». Коваленко играл у меня в «Черноморце» и липецком «Металлурге». В потрясающего мастера мог вырасти, если бы не куролесил.

— Это при вас Гамула на мопеде на тренировку приехал — проснувшись под утро на какой-то ростовской окраине?

— Нет. Другую историю помню. Гамула с Заваровым отправились в загул. Утром приходят к гостинице, видят — автобус уже стоит, на зарядку ехать. Нырнули в салон и сделали вид, будто первые пришли. Смышленые ребята. Только не подозревали, что я их всю ночь в холле караулил...

Владимир Федотов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Владимир Федотов.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Одна ступенька прибавляет минуту жизни»

Умирать он совершенно не собирался — напротив! Уверен был, что вернется и будет тренировать. Вот только передохнет.

Наш разговор вдруг прерывался — и Федотов тянулся за блокнотом. Сведя брови, что-то суетливо записывал. Мило чертыхался, упустив мысль.

Нам сразу вспомнилось вычитанное когда-то:

— Вы же вели дневники!

— Да и сейчас иногда записываю — если мысль приходит... — чуть смутился Федотов. — Но редко.

— Компьютером овладели?

— Старый я для этого. Привык писать от руки. Зато у меня отличная зрительная память. Когда смотрю матч, всегда делаю пометки. Расстановку игроков, кто левша, а кто правша, сильный удар или с подкруткой, ну и так далее. Проходит несколько лет. Я беру тот листок — и вся игра у меня перед глазами. Словно только что по телевизору посмотрел.

— Армен Джигарханян недавно сказал: «Старость — это невероятное беспокойство. Хотя дела идут хорошо, здоровье не тревожит, но я просыпаюсь и не могу заснуть». А как вы считаете, что такое старость?

— Возраста не чувствую. Для меня в этом смысле образец Николай Петрович Старостин. Как-то приехал в спартаковский офис, смотрю — из метро выходит Старостин. И быстрым шагом идет на службу. Я был потрясен! Дождался его: «Почему не на машине?» В ответ слышу: «Зачем она? Если буду в кабинете сидеть, в автомобиле, когда же мне двигаться? Пока можешь ходить быстрым шагом — не ощущаешь себя стариком».

А еще Николай Петрович не пользовался лифтом. На лестнице приговаривал: «Одна ступенька прибавляет минуту жизни». Может, потому и дотянул почти до ста лет.

Владимир Федотов. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Владимир Федотов.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

«Остроумный, галантный, немного кокетливый»

Федотов попал в больницу с каким-то странным приступом, но я и поверить не мог, что все так скверно обернется. Да выходят! Поднимут! Как иначе?

Но все разрешилось самым ужасным образом. А Валерия Бескова, самая красивая женщина Москвы 1950-х, говорила нам вскоре после похорон зятя:

— Я в больнице на него взглянула — и все поняла. Что-то было в его лице такое, что говорило: он к нам не вернется... 66 лет — жить да жить!

— Мы были у него на даче в Подрезкове за месяц до смерти, брали интервью. Выглядел Владимир Григорьевич замечательно.

— Да, Володя всегда был такой упитанный, румяный. Хотя со здоровьем проблем хватало. Смолоду мучился почками, язвой желудка. Люба вечно отпаивала его какими-то травами. Но что случилось, почему умер — никто понять не может. Да сейчас уже и нет смысла гадать — то ли микроинсульт, то ли сильный спазм в головном мозге. В тот вечер Володя с женой были в Подрезкове. Ни на что не жаловался. Люба уже собиралась ложиться спать. Зашла в комнату — а Володя лежит у кровати без сознания. Сначала его доставили в обычную подмосковную больницу. Наверное, это была ошибка. Уже потом, в состоянии комы, Федотова перевезли в Боткинскую.

Валерия БЕСКОВА Сигара на балконе

— В коме он пробыл три недели. Была надежда, что выкарабкается?

— Конечно, надеялись на чудо... Знакомый врач, который навестил Володю в палате, сказал: «Не нравятся мне его глаза. Даже в коме они у людей по-разному закрыты. Глядя на Володю, кажется, что он их уже больше не откроет».

— Каким Федотов был в молодости?

— Видный парень. Остроумный, галантный, немного кокетливый. Умел ухаживать. Он часто бывал в нашем доме, вот Любочка в него и влюбилась. Ей было всего 14, ему — 18. Володе, понятно, было тогда не до нее. Он встречался с другой девушкой, кстати, тоже Любой. Приводил ее к нам. А наша Любочка очень страдала.

— Именно поэтому однажды вы попросили Федотова не приходить к вам?

— Просто дочка от любви совсем голову потеряла. Забросила уроки. Сидела целыми днями у окна и высматривала Федотова. Ждала. В какой-то момент я решила поговорить с Володей. «В курсе, что дочь в тебя влюблена?» — «Догадываюсь». — «А ты как к ней относишься?» Федотов помолчал и ответил: «Если честно, — никак». — «Володь, — говорю, — я тебя не сватаю. Но пойми, Люба — еще совсем девчонка. Ты являешься — и даешь ей какую-то надежду. То потанцевать пригласишь, то поболтаешь. Она совсем перестала учиться, все разговоры — только о тебе. Так что, пожалуйста, больше к нам пока не приходи». И на какое-то время Федотов действительно забыл к нам дорогу.

Любовь Федотова. Фото Юрий Голышак, "СЭ"
Любовь Федотова.
Юрий Голышак, Фото «СЭ»

Тот самый дом, тот самый пес

Годы спустя чуть оправилась от потери и Любовь Константиновна. Мы снова приехали в тот самый дом в Подрезкове. Тот самый джек-рассел, которого почесывал за ухом Федотов, снова нас облаял. Но вскоре оттаял.

Помогал маме все вспомнить Григорий, сын. Как мечтала эта большая семья, чтоб Григорий Федотов-младший заиграл в футбол — такие гены переплелись, две величайшие фамилии!

— Много лет назад я отправилась к гадалке, — рассказывала Любовь Константиновна. — Про мужа она четко предсказала: «Успех в молодости. Потом провал. Перед смертью снова огромный успех...» Так и вышло. То, что Федотов классный тренер, многие поняли только теперь. Когда его нет.

— Не считаете, что ему в работе мешал мягкий характер?

— Нет! Чем хуже человек знает свое дело, тем больше он свирепствует. Для Володи всегда был примером Борис Аркадьев, который обращался к игрокам на «вы» и по имени-отчеству. Что не помешало стать великим тренером.

Григорий вспомнил подробность, которая прошла мимо нас. А Федотова задела.

— Сразу после папиной отставки из «Спартака» Титов дал интервью: «Пожинаем плоды доброты Владимира Григорьевича...» Папа обиделся. Не ожидал такого от Егора.

— Я не выдержала, позвонила Титову: «Как ты мог?!» — произнесла Любовь Константиновна. — Он ничего не ответил. В том же интервью Егор сказал, что «Спартаку» требуется человек с характером. И получил! Убрал его Черчесов... Володе перекрыли все трансферы, за спиной сидели Черчесов с Шавло, просто не давая работать. Но и с одной молодежью «Спартак» играл! Черчесова привезли тренером, а вынужден был год ждать.

— Думаете, Черчесова изначально приглашали главным тренером?

— А кем же? В какой-то момент Володя собрался уходить сам: «В таких условиях невыносимо!». Тут же ему позвонил Федун, я слышала этот разговор: «Владимир Григорьевич, никто вас не собирается снимать. Не тревожьтесь, вы будете, как Константин Иванович, долго еще!». А в команде уже шла война за место главного тренера. И вскоре его уволили. Я задумалась: может, Федун имел в виду, что оставит спортивным директором?

— Федотову предлагали эту должность?

— Да. Отказался. Кабинетная работа не для него. Хотел быть только тренером. Без этого жить не мог. Потому и не задержался в «Москве», где все-таки попробовал себя в роли спортивного директора.

— Андрею Тихонову, еще футболисту, сообщили, что убирают из «Спартака». Вернулся домой, жена шутит: «Ну что, выгнали тебя из команды?» — «Ага, выгнали». Как происходило в вашей семье?

— Федун устроил собрание на следующий день после поражения от «Москвы», были все, включая Черчесова. Объявили, что Владимира Григорьевича снимают. Мне позвонил: «Все». А здесь у ворот уже дежурили газетчики. Привезли картину «Григорьич, мы с тобой». К мужу я их не пустила, конечно. Потом приехали те ребята, которые строили дом.

— Муж понимал, что такие собрания обычно заканчиваются отставкой?

— Он был готов. Но все равно очень переживал.

Любовь Федотова. Любовь Федотова: «Гадалка была права»

— Из-за чего в больницу попал?

— За месяц до этого прошел капитальное обследование, врачи обрадовали: «Для вашего возраста — состояние идеальное!». Беды ничто не предвещало. Кто-то выдвинул версию, что Володя отравился алкоголем. Чушь! Хоть и начал незадолго до кончины выпивать, стараясь заглушить депрессию. Скорее несчастный случай.

— Помните тот день?

— Внезапно стало плохо на нервной почве. Упал, лежал без чувств на полу. Возможно, ударился головой. Увезли в Химки, вроде бы нормальная больница... А дальше началось непонятно что. Больше сын этим занимался, спрашивайте его.

— Я убедился, как страшно соприкасаться с нашей медициной, — вздохнул Григорий. — Свои подозрения оставлю при себе, расскажу только факты.

— Отца поместили в общую палату?

— В реанимацию. Приезжаю. Врач говорит: «У него инсульт» — «Как это поняли? У вас есть МРТ?» — «Нет» — «Может, взяли кровь на анализ?» — «У нас нет лаборатории». Вот такой уровень. Вы, просит, погуляйте пока, а я сделаю вытяжку спинного мозга. Возвращаюсь спустя час — слышу: «Действительно, нет у него инсульта».

Все выглядело очень странно. Потом мне сказали, что отец пришел в себя. Ему дали успокоительное, чтоб отдохнул. Я, довольный, планировал отправить папу в военный госпиталь в Химках, где он раньше проходил обследование. Поехал договариваться. Вскоре военврач ошарашил: «Как Владимира Григорьевича забрать, если он на аппаратах искусственного дыхания?». Три дня мне об этом даже не говорили! А главное, никто не смог объяснить, для чего это было сделано!

— В Химках были в курсе, кого лечат?

— Нет. Спрашиваю: «Хоть знаете, кто это?» — «Кто?» — «Тренер» — «У нас, что ли, в Химках, в школе работает?». Когда фамилию услышали, перепугались.

— Скончался Владимир Григорьевич в Боткинской больнице.

— Перевели туда через неделю. Но много времени было упущено. Прислали специальную скорую. В палату пустили батюшку Николая, он молитвы читал. Мы надеялись, папа услышит, откроет глаза. Батюшка вышел: «У него глаза мертвого человека». В конце концов умер мозг, из комы вывести уже не смогли.

— «Спартак» предлагал помощь в организации похорон?

— Да, Карпин звонил. Но люди, которые этот дом выстроили, сказали: «Сейчас «Спартак» даст деньги и вроде как отмоется за то, что было. Не надо». И сын обратился к Роману Бабаеву. Похороны оплатил ЦСКА — не чужой для Федотова клуб.

— От «Спартака» там кто-то был?

— Вся команда, включая Карпина. Федуна не было. Пока «Спартак» играл в «Лужниках», болельщики перед каждым матчем заходили на Новодевичье, оно же рядом. Ограда была завешана шарфами. А я после смерти Володи нашла в его кабинете два листочка. На одном из них вывел каллиграфическим почерком: «Любаня! Я тебя очень люблю!» Он знал, что для меня самое главное в жизни было — получить его любовь. Без него я не живу, а существую. Если честно, разные мысли лезли в голову. Но поняла, что не должна доходить до греха. Теперь надо жить ради сына и внуков.

Владимир Федотов и Олег Романцев. Фото Игорь Уткин
Владимир Федотов и Олег Романцев.
Игорь Уткин

Самый хороший человек в нашем футболе

Сегодня Владимиру Федотову, хорошему тренеру и человеку редкого добродушия, исполнилось бы 80 лет. Всего-то 80.

Его смерть до сих пор для меня тяжелое потрясение. А для многих — укор. Какие бы слова они ни произносили для самих себя. Где-то в душе и они все понимают.

Что-то время обостряет, а что-то сглаживает — и мне не хочется уже называть их имена. Но я не забываю.

Человечность в каждом поступке заставляют вспоминать Федотова как близкого человека. Как ни копировал костюмами и металлом интонаций тестя Бескова — а все равно оставался добряком Володей Федотовым. Возможно, самым хорошим человеком в нашем футболе.

Его могилу на главной аллее Новодевичьего я обхожу стороной — чтоб не будить в душе тысячу недоговоренностей: все не так, несправедливо, неправильно...

Владимир ФЕДОТОВ. «Предали Папу». Почему Федотов был обречен в «Спартаке»

Обхожу, чтоб не думать снова: вот был бы жив Григорьич, еще не раз и не два приехали бы к нему в Подрезково, разложили свои вопросы и вдыхали сладкий трубочный дымок. Было бы нам так хорошо, тепло и уютно. Вместе с малюсенькой собачонкой, имени которой не помню.

А пару часов спустя уезжали бы вот точно такими же добродушными и неторопливыми, как хозяин этого имения. Пропитавшись не только ароматами, но и повадками Владимира Григорьевича, доброго барина.

А кто-то приезжает на Новодевичье — и знает, куда идет, уверенным шагом. Это они повязывают на оградку спартаковские шарфы. Это они выстроили дом в Подрезкове, не взяв ни копейки.

Я благодарен этим парням, которые тоже стали седыми за 14 прожитых без Федотова лет.

Безусловно, правы они, а не я...

Федотов входит в пятерку лидеров ЦСКА по матчам и голам
Владимир Федотов выступал за ЦСКА с 1961 по 1975 год и провел за красно-синих 427 матчей, в которых забил ровно 100 голов. По обоим статистическим показателям форвард до сих пор занимает пятые места в истории команды. По числу игр он уступает только легендарной линии обороны 2000-2010-х — Игорю Акинфееву, Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам за ЦСКА во всех турнирах.

В списке снайперов Федотов никогда не занимал место выше четвертого, ведь чаще отличались форварды «команды лейтенантов» — Григорий Федотов (отец Владимира), Валентин Николаев и Алексей Гринин. В XXI веке в пятерку ворвался бразилец Вагнер Лав, на счету которого 124 гола. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по голам за ЦСКА во всех турнирах.

Только четыре тренера выходили в финалы Кубков СССР и России
В 1981 году Владимир Федотов в должности главного тренера ростовского СКА выиграл Кубок СССР, обыграв в финале «Спартак», а спустя 25 лет дошел до решающей стадии с красно-белыми, но уступил там ЦСКА. Помимо Федотова в финалы Кубков СССР и России выходили три специалиста — Юрий Семин, Олег Романцев (в 1992 году турнир назывался Кубок СССР-СНГ) и Константин Бесков, уступивший Федотову в 1981 году. (Кирилл Бурдаков)

Все тренеры, которые выходили в финалы Кубка СССР и Кубка России.
Футбол
Владимир Федотов (тренер)
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