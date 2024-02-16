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Игры будущего

16 февраля, 08:17

Валиева не сможет принять участия в Играх будущего в качестве спортсменки

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева не будет допущена к Играм будущего в качестве участника спортивной программы, заявили «СЭ» в пресс-службе соревнований.

«Как гость она может быть на трибунах. Главное, что она не тренируется и не выступает на спортивных соревнованиях», — ответил представитель Игр будущего на вопрос о допуске фигуристки в условиях ограничений, наложенных на нее CAS.

Ранее ряд СМИ писали о возможном участии Валиевой в качестве почетного гостя мероприятия. «Список гостей открытия не раскрывается до официальной пресс-конференции», — добавил представитель соревнований.

Спортсменка отстранена за нарушение антидопинговых правил до конца 2025 года. При этом фиджитал-соревнования не входят в систему ВАДА.

Игры будущего стартуют в Казани 21 февраля и пройдут до 3 марта. Это первые в истории мультиспортивные соревнования, сочетающие физический и киберспорт.

Фигурное катание
Камила Валиева
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