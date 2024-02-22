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Игры будущего

22 февраля, 09:15

Глава ОКР Поздняков об Играх будущего: «Уже обозначены перспективы, но в России закладывается традиция»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в разговоре с «СЭ» прокомментировал начало Игр будущего.

«Это новый формат. Главами государств были обозначены его перспективы. Следующие Игры пройдут в Казахстане и Узбекистане. Но в России закладывается традиция. Фиджитал полностью перетянет внимание с олимпизма? Хотелось бы, чтобы это полностью не произошло. Но это интересный формат, близок для молодежи. Если с помощью подобного формата соревнований молодые люди будут заниматься физической активностью, это пойдет на пользу всем. Мы стараемся заложить фундамент на будущее», — сказал Поздняков «СЭ».

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран СНГ и президент России Владимир Путин.

Соревнования продлятся до 3 марта.

Игры будущего пройдут в&nbsp;Казани в&nbsp;феврале. Игры будущего 2024: основная информация

Станислав Поздняков
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