Игры будущего: расписание и где смотреть трансляции соревнования 24 февраля

Международный мультиспортивный турнир Игры будущего 2024 с 21 февраля по 3 марта 2024 года проходит в Казани. Программа соревнований состоит из пяти категорий («вызовов»): спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Следить за турниром можно будет и по телевизору, и через интернет: прямые видеотрансляции планирует вести федеральный телеканал «Матч ТВ», также они будут доступны на официальном сайте турнира, на стриминговых площадках VK Play Live, YouTube и Twitch.

Игры будущего: расписание соревнований 24 февраля, суббота

09:30 Академия Тенниса CS2 + Лазертаг: групповой этап

13:00 | 17:00 МВЦ «Казань Экспо» Газпром фиджитал-футбол: групповой этап

13:00 | 16:00 МВЦ «Казань Экспо» Фиджитал-баскетбол со СБЕРОМ: групповой этап

15:00 | 19:30 МВЦ «Казань Экспо» YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + суперфинал): финал и матч за 3-е место

15:49 Казанский Цирк Битва роботов: 1/8 финала

18:00 ИT-Парк Мир Танков + суперфинал: 1/2 финала

18:00 | 21:00 Академия Тенниса VK PLAY: Warface + Лазертаг: финал и матч за 3-е место

Основная информация об Играх будущего 2024 доступна в материале на сайте «СЭ».

Игры будущего 2024: основная информация