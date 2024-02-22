Гендиректор Игр дружбы Сорокин: «В Играх будущего есть моменты, которые мы можем для себя подчеркнуть»

Генеральный директор оргкомитета Всемирных Игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» оценил начало Игр будущего.

«Дан прекрасный старт, яркая церемония открытия. В меру камерная, но зрелищная. Футуристичная! Обменялись с коллегами мнениями, что для нашего возраста уже, может, не все понятно. Но это абсолютно нормально. Есть моменты, которые мы можем для себя подчеркнуть. Но сравнивать соревнования сложно, они разные. Общие эмоциональные направления есть, но суть разнится. Конечно, какой-то опыт мы возьмем у коллег. Поэтому мы здесь», — сказал Сорокин «СЭ».

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран СНГ и президент России Владимир Путин.

Соревнования продлятся до 3 марта.