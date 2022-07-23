От Волги до Енисея. 12 лиг и 175 команд — Юношеская футбольная лига покоряет Россию

23 июля стартовал четвертый сезон федеральной ЮФЛ — разбираемся, что нового в турнире в нынешнем году.

Не секрет, что в Российском футбольном союзе очень трепетно относятся к проекту ЮФЛ, запущенному в 2019 году по инициативе главы организации Александра Дюкова. Реформирование системы подготовки резерва было одним из пунктов его программы при избрании, а Юношеская футбольная лига — витрина работы на этом важнейшем направлении.

Прошло три года, и уже кажется, что эта лига была всегда, настолько органично она выглядит. Организация турнира, трансляции на ТВ и в интернете, условия для команд — все на достойном уровне.

— ЮФЛ становится не только крупнейшим турниром в России, но и одним из самых крупных в мире, — говорил весной Дюков. — Мы уже видим эффект от этого чемпионата. Эта лига способствует не только подготовке спортивного резерва, но и развитию инфраструктуры в регионах, подготовке судей и инспекторов, формирует новую армию болельщиков. Мы уверены, что ЮФЛ позволит перезапустить футбол.

Больше с каждым годом

В нынешнем сезоне Юношеская футбольная лига насчитывает 12 разных дивизионов, в которых выступают 175 команд. Это мы еще не считаем молодежное первенство, где собраны представители 16 клубов РПЛ и четырех футбольных школ — «Академия Кубань», «Мастер-Сатурн», «Строгино» и «Чертаново».

По нашей информации, РФС потратит на проведение всех этих турниров в сезоне-2022/23 около миллиарда рублей. Федерация полностью оплачивает перелеты, проживание и питание участвующих команд.

Три года назад проект ЮФЛ стартовал с запуска федеральной лиги, в которой насчитывалось 12 команд из игроков 2002 года рождения и моложе. Оттуда, например, вышли нынешние звезды московского «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин. А вообще в профессиональных дивизионах чемпионата страны играют уже несколько десятков выпускников ЮФЛ.

Сама же структура лиги расширяется каждый год. На второй сезон запустили еще один федеральный дивизион — ЮФЛ-2, для футболистов чуть моложе. Третий был отмечен появлением соревнований среди девушек, о которых мы еще поговорим отдельно. Теперь же пришло время уже третьей федеральной лиги.

Теперь в системе три общенациональных дивизиона для игроков разных возрастов. В ЮФЛ-1 выступают футболисты не старше 19 лет, в ЮФЛ-2 — 18-летние и моложе, а ЮФЛ-3 предназначена для тех, кому еще не исполнилось 17. В каждом турнире представлено по 14 команд лучших академий страны — это московские «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Строгино», ФШМ, ЦСКА и «Чертаново», петербургские «Зенит» и СШОР «Зенит», а также подмосковный «Мастер-Сатурн», тольяттинская «Академия Коноплева», казанский «Рубин», «Краснодар» и «Ростов». Схема розыгрыша по всем возрастам одинаковая — двухкруговой турнир с матчами каждую неделю и регулярными разъездами. Турнир стартует в июле и финиширует в мае следующего года.

За всю историю ЮФЛ пока ни одной команде не удавалось стать лучшей в дивизионе дважды. В ЮФЛ-1 дебютный сезон остался за «Чертаново», затем титул взял «Зенит», а прошедшей весной петербуржцев на второе место подвинул «Краснодар». В ЮФЛ-2 первым чемпионом стал «Зенит», а в прошедшем сезоне сине-бело-голубые пропустили вперед «Локомотив».

Мы обещали рассказать и про женский дивизион ЮФЛ — это стоит сделать не только потому, что он единственный в структуре соревнований. Но и потому, что он самый многочисленный. В списке заявленных сразу 28 команд с возрастом футболисток не старше 16 лет. Здесь и привычные всем «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», и такие команды, как «Томь», «Оренбург», «Алания», «Уфа», «Енисей», «Волгарь». А чемпионом в прошлом году стали представительницы «Чертаново».

У девушек, в отличие от парней, сезон проводится по схеме «весна-осень» — чемпионат стартовал 21 апреля и финиширует 15 октября. Понятно, что провести его по стандартной формуле «каждый с каждым» из-за большого количества участников трудно, поэтому команды изначально были разбиты на семь четверок и проведут на первом этапе 14 мини-турниров. К концу августа определятся восемь лучших, которые осенью сыграют в плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

Призеры ЮФЛ. Фото «СЭ»

В каждом уголке страны

Особняком в системе ЮФЛ стоят региональные дивизионы, которые планируется создать в каждом из входящих в РФС межрегиональных объединений. Замысел организаторов реформы понятен. Система Юношеской футбольной лиги с ее стройным календарем и регулярными матчами, максимально близкая к соревнованиям профессионалов, должна прийти на смену старой схеме проведения первенств России среди юношей. Те, напомним, традиционно игрались по туровой системе, не предусматривающей регулярной игровой практики.

Теперь же ступенью ниже федеральных дивизионов появляется мощная структура, действующая по тем же принципам — матчи с разъездами, игры примерно равных соперников, освещение турнира в медиа и так далее. Главным же отличием является проведение чемпионатов по системе «весна-осень». Пилотным проектом стали проведенные год назад турниры в Северо-Западном и Дальневосточном регионах. По 10 команд боролись за титулы, а победителями стали КСШОР из Владивостока и калининградская ЦПМФ «Балтика» — прекрасная иллюстрация широчайшей географии соревнований.

Зимой было объявлено, что пилотные проекты признаны успешными, а новый сезон весной начался на Северо-Западе и Дальнем Востоке уже в двух дивизионах. В старшем выступают игроки до 17 лет, а в младшем — 16-летние. Самих команд тоже стало больше, по 12. На данный момент в обоих дивизионах на Северо-Западе лидируют футболисты петербургского «Алмаз-Антея». А у дальневосточников впереди «Благовещенск» в старшем возрасте и «Сахалин» — в младшем.

Но и самих региональных турниров с нынешнего года стало заметно больше. Дивизионы для команд U-16 запущены еще в четырех межрегиональных объединениях: Приволжском, Сибирском, Центральном и Южном. Самый многочисленный из них — ЮФЛ-Центр, объединивший 18 команд из 16 регионов. Поэтому участников разбили на две равные группы. Пока в них лидируют СШОР «Химки» и воронежский «Факел». По завершении двухкругового турнира за титул будут бороться сильнейшие команды из каждой половины турнирной сетки.

Не менее интересным стал дивизион ЮФЛ-Юг, собравший 16 команд из восьми регионов. Они тоже разделены на две восьмерки. После первого этапа, представляющего собой двухкруговой турнир, чемпиона определят по четыре сильнейших коллектива из каждой группы. Сейчас в лидерах идут владикавказская «Алания» и ростовская «Чайка». Именно в южном дивизионе уже произошло заметное событие.

Лиги ЮФЛ. Фото «СЭ»

Матч открытия сезона в Волгограде решили провести на главной арене города, принимавшей матчи чемпионата мира-2018. И совместно с РФС устроили настоящее матчдей-шоу, а в качестве гостей пригласили легенд российского футбола — Андрея Аршавина, Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Андрея Тихонова, Динияра Билялетдинова и Владимира Быстрова. Автограф-сессии, чеканка мяча, турнир по киберспорту — все это предшествовало самому матчу. В итоге игра между «Ротором» и «Сочи» собрала на трибунах восемь тысяч зрителей, которые увидели победу хозяев со счетом 5:2. Еще раз — речь о встрече двух команд, составленных из 16-летних футболистов.

— Это первый сезон для ЮФЛ-Юг, каждый год мы будем добавлять один возраст, — сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов. — Эти же ребята будут играть и в следующем году, до тех пор, пока не достигнут 18 лет. Всего в Юношеской футбольной лиге будут выступать по четыре возраста в каждой зоне, так что мы находимся в самом начале пути. Эти соревнования созданы и проводятся на таком высоком уровне для того, чтобы у ребят горели глаза, а их качественное развитие на детско-юношеском уровне переходило в профессиональный футбол.

Турниры в дивизионах «Приволжье» и «Сибирь» менее густонаселенные, но не менее интересные. В приволжской лиге собраны 14 команд из 11 регионов. Здесь лидируют РЦПФ «Нижний Новгород» и казанская «СШ Вахитовского района». ЮФЛ-Сибирь насчитывает 10 команд из регионов от Екатеринбурга и Челябинска до Новокузнецка и Красноярска. После трети турнирной дистанции впереди всех «Уральская футбольная академия» из Екатеринбурга, идущая без потерь.