«Спартак» подписал двух воспитанников «Чертаново»
Как сообщал «СЭ», футболисты «Чертаново-2007» Александр Помалюк и Виктор Солопов подписали контракты со «Спартаком».
Об этом сообщается на официальном канале академии «Чертаново».
17-летний Помалюк в этом году провел 8 матчей в ЮФЛ-1, забил девять мячей и сделал три голевые передачи. В активе 16-летнего Солопова четыре гола и одна результативная передача в 8 играх.
Источник: Академия «Чертаново»
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