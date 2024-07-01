«Спартак» подписал двух воспитанников «Чертаново»

Как сообщал «СЭ», футболисты «Чертаново-2007» Александр Помалюк и Виктор Солопов подписали контракты со «Спартаком».

Об этом сообщается на официальном канале академии «Чертаново».

17-летний Помалюк в этом году провел 8 матчей в ЮФЛ-1, забил девять мячей и сделал три голевые передачи. В активе 16-летнего Солопова четыре гола и одна результативная передача в 8 играх.