Александр Кузнецов: «Комментатор, впервые увидев Захаряна с Тюкавиным, не поверил глазам»

Руководитель академии московского «Динамо» Александр Кузнецов вспомнил, как нынешние игроки сборной России Арсен Захарян и Константин Тюкавин дебютировали в только созданной Юношеской футбольной лиге.

— В первом туре матч в гостях с «Рубином», — рассказал Кузнецов «СЭ». — К перерыву «Динамо» проигрывало 0:1, а по договоренности со штабом нескольким игрокам разрешили провести не больше тайма, потому что через три дня предстоял матч за дубль. Захарян играл в старте, а во втором тайме появились Тюкавин и Влад Галкин, которые забили по два. И стало 4:2. Комментатор, который чуть не заснул в первом тайме, глазам не поверил: «Какие ребята вышли!» Он из них никого не знал, а ребята просто начали рвать соперников на части. И могли забить еще штук пять.

ЮФЛ была создана в 2019 году.