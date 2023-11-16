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Сегодня, 13:14

Владимир Крысин: «Проведение ЮФЛ на Дальнем Востоке дает плоды»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин рассказал об итогах проведения межрегиональной ЮФЛ на протяжении трех сезонов, главных результатах и перспективах работы на этом направлении.

— В 2021 году РФС было принято решение о создании ЮФЛ на Дальнем Востоке, после чего мы активно включились в работу и вот уже три сезона проводим соревнования среди сильнейших футбольных школ, — напомнил Крысин. — За эти годы мы как организаторы получили большой опыт в показе матчей, продвижении нашего продукта. А сами соревнования, проходящие под патронажем РФС, имеют высокий статус. Также развивается материальная база, в прошлом году нам выделили от Союза пять полей с искусственным покрытием, появились великолепные спортивные объекты в Находке, Белогорске, Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке. Это сказывается как на тренировочном процессе, так и на соревновательной деятельности академий.

— Какие результаты можете выделить по итогам работы межрегиональной ЮФЛ?

— Благодаря трансляциям и соцсетям наших ребят видят селекционеры ведущих школ России и тренерских штабов юношеских сборных. Каждый из участников, таким образом, получает возможности для прогресса. Также целый ряд воспитанников ЮФЛ подписали профессиональные контракты — «СКА-Хабаровск» пополнили сразу 10 юных футболистов. Это говорит о том, что проведение ЮФЛ дает плоды, и результаты работы школ налицо. Пусть руководители клубов и дальше обращают внимание на воспитанников ЮФЛ, приглашают их к себе. А мы будем радоваться за футболистов, проделавших путь на высокий уровень.

— Как сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, планируется работать над повышением качества ЮФЛ. Каковы ваши ближайшие перспективы в этом свете?

— Поддержка РФС детско-юношеского футбола неоценима, и лишнее тому доказательство нынешний турнир, проходящий в Сочи. Победители из разных регионов могут померяться силами в хороших условиях, специалисты — оценить их уровень. Что касается перспектив, то в РФС действительно ставят серьезные задачи. Регламентные требования к участникам ЮФЛ в некоторых моментах даже серьезнее, чем к клубам второй лиги. И это хорошо. Ведь таким путем мы улучшаем инфраструктуру, качество подготовки тренеров, уровень организации матчей. Думаю, все участники нашей лиги, несмотря на сложности, пройдут лицензирование и получат допуск. Мы будем работать дальше и стараться готовить квалифицированных футболистов. А вы, как журналисты, обращать внимание на ЮФЛ и ее воспитанников.

В нынешнем сезоне победу в межрегиональной ЮФЛ Дальний Восток по двум возрастам одержали команды академии «СКА-Хабаровск».

Футбол
ЮФЛ
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