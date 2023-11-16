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Сегодня, 13:30

Денис Шпилев: «ЮФЛ — это всерьез и надолго»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель оргкомитета ЮФЛ Центр Денис Шпилев рассказал, как проведение соревнований в межрегиональных дивизионах помогает развивать футбол в целом, и какие впечатления остались у него от турнира победителей межрегиональных ЮФЛ в Сочи.

— Среди итогов можно отметить не только спортивную составляющую, хотя некоторые ребята из ЮФЛ уже пробуют силы во взрослом футболе, но и организационную, — считает Шпилев. — В проведении домашних матчей прибавляют все школы, участвующие в наших лигах. Растет уровень судейства, появляются новые молодые арбитры, обслуживающие матчи. Как и игроки, они прогрессируют и идут на повышение в федеральные дивизионы ЮФЛ и вторую лигу. Таким образом, ЮФЛ служит не только для развития академий, но и футбола в целом. Она помогает интегрировать в профессиональный футбол как можно больше юных игроков. Матчи в недельном цикле, хорошая конкуренция, сезон с апреля по конец октября. И такой вот турнир как финальный аккорд, за что спасибо РФС. Ребята из разных лиг приехали как на праздник, кайфуют от происходящего. Здесь же не только футбол, но и знакомства, общение, новые друзья. Классная история, которая, уверен, получит продолжение.

— Над чем будете работать в ближайших сезонах?

— Ребята, представляющие здесь ЮФЛ Центр, уже почувствовали совершенно иной уровень сопротивления. Посмотрели на уровень команд из других лиг и обязательно сделают выводы. Им есть, над чем работать. Что касается нас, то критерии, которые предъявляет РФС, совершенно справедливые: например, повышение квалификации тренеров, получение специалистами категории В на следующий год. Будем развиваться дальше. Я вижу, что все регионы живут этим проектом, что ЮФЛ — это всерьез и надолго. Многие хотят попасть в эти лиги, улучшают инфраструктуру. Поэтому не исключаю, что мы увидим новые команды.

В нынешнем сезоне победителями ЮФЛ Центр стали СШОР №1 Белгородской области и «Динамо-Воронежская область».

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ЮФЛ
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