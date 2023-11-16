Эльхан Салахов: «За ЮФЛ будущее. То, что мы сейчас видим, не предел»

Известный блогер и медиафутболист Эльхан Салахов, забивший победный буллит в шоу-матче амбассадоров РФС с лучшими игроками турнира победителей межрегиональных ЮФЛ, поделился впечатлениями от мероприятия и соревнований, а также отметил, что у ЮФЛ хорошие перспективы.

— Мне юношеский футбол близок в принципе, ведь я еще до запуска ЮФЛ снимал выпуски своего блога с академиями, — сказал Салахов. — Мне было интересно, чем они живут, что там происходит. Потому что в своем детстве я не смог попасть в топ-академию. А сейчас здесь собраны представители лучших региональных школ, и мне это максимально интересно. Конечно, для ребят главный плюс — это новые соперники, новый опыт. Ведь когда играешь с одними и теми же, это немного надоедает. К тому же все участники — победители своих межрегиональных лиг, а значит, конкуренция очень высокая. Радует, что у всех команд здесь есть поддержка на матчах. Некоторые родители смогли приехать поболеть за детей, и это супер. Я всегда был сторонником того, чтобы такая поддержка не превратилась в деморализацию, и здесь такого не замечаю. Все только в положительном ключе

— Как относитесь к проекту ЮФЛ в целом?

— Как я уже говорил не раз, ЮФЛ это лучшее, что РФС мог сделать для юношеского футбола. За несколько лет выпускниками лиги стали уже многие заметные игроки, например, Арсен Захарян. Когда ЮФЛ только стартовала, все было не так масштабно, как сейчас. Но я уже понимал, что за этим проектом будущее. И то, что мы видим сейчас, еще далеко не предел, в чем можно убедиться на примере вот этого турнира победителей межрегиональных лиг. Ребята могут выйти на поле, проявить себя на фоне сверстников и получить приглашение на уровень выше. Играя с сильными, сам становишься сильнее. Поэтому уважение ребятам из ЮФЛ и РФС, они делают все для того, чтобы юношеский футбол прибавлял в качестве.

— Насколько важны такие мероприятия, как шоу-матч против лучших игроков региональных ЮФЛ, в котором вы сыграли?

— Все время говорю, что для ребят это важно. Я на подобных мероприятиях всегда открыт, общаюсь, что-то узнаю. А когда приезжают люди, игравшие на уровне сборной России, и могут дать совет парню из академии условного «Алмаза-Антея», это классно. Чем больше таких событий, связанных с детским футболом, тем лучше. Хотя не стоит все внимание обращать на академии, надо идти и на уличные коробки, где, возможно, растут будущие звезды.

В шоу-матче, где также принимали участие бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов, известные медиафутболисты Федос и Шамиль Курбанов. Игра шла в формате 5х5 на специально построенной площадке. После двух таймов по 15 минут была зафиксирована ничья 3:3, а в серии буллитов все решила единственная реализованная попытка.