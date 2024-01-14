Стали известны символические сборные лучших игроков МФЛ сезона-2023

По окончании сезона-2023 Молодежной футбольной лиги (МФЛ) были составлены две символические сборные из лучших игроков. Первую выбрали с помощью голосования в Telegram-канале лиги, а вторую на основании попаданий футболистов в сборные тура по версии портала RuStat.

В обеих символических сборных МФЛ-2023 присутствуют два футболиста «Спартака» — защитник Дмитрий Иванников и форвард Артем Быковский.

МФЛ-2023 прошел с 7 июля по 1 декабря. Чемпионом стал «Локомотив», второе место у «Зенита», а бронзу завоевал «Ростов».