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Сегодня, 13:15

Стали известны символические сборные лучших игроков МФЛ сезона-2023

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По окончании сезона-2023 Молодежной футбольной лиги (МФЛ) были составлены две символические сборные из лучших игроков. Первую выбрали с помощью голосования в Telegram-канале лиги, а вторую на основании попаданий футболистов в сборные тура по версии портала RuStat.

В обеих символических сборных МФЛ-2023 присутствуют два футболиста «Спартака» — защитник Дмитрий Иванников и форвард Артем Быковский.

МФЛ-2023 прошел с 7 июля по 1 декабря. Чемпионом стал «Локомотив», второе место у «Зенита», а бронзу завоевал «Ростов».

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1109444
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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