Стали известны символические сборные лучших игроков МФЛ сезона-2023
По окончании сезона-2023 Молодежной футбольной лиги (МФЛ) были составлены две символические сборные из лучших игроков. Первую выбрали с помощью голосования в Telegram-канале лиги, а вторую на основании попаданий футболистов в сборные тура по версии портала RuStat.
В обеих символических сборных МФЛ-2023 присутствуют два футболиста «Спартака» — защитник Дмитрий Иванников и форвард Артем Быковский.
МФЛ-2023 прошел с 7 июля по 1 декабря. Чемпионом стал «Локомотив», второе место у «Зенита», а бронзу завоевал «Ростов».
Источник: https://yflrussia.ru/posts/1109444
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16 ноя 2023 20:19
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