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Сегодня, 20:19

Кирилл Красноход: «Хотелось победить лучшие команды региональных ЮФЛ всей страны»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Нападающий «Академии футбола Краснодарского края» Кирилл Красноход стал лучшим бомбардиром турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3 с 6 голами в 5 матчах, а его команда досрочно взяла золото. После завершения турнира он рассказал о мотивации, мечте в футболе и целях на следующий сезон.

— Конечно, хотелось победить тут, где собраны лучшие команды со всей страны, — сказал Красноход. — Уровень соперников гораздо выше, поэтому и мотивации было даже больше, чем по ходу сезона. Хотелось собрать последние силы и выиграть турнир. Запомнились последняя игра с «Уралом» и встреча с «Балтикой» во втором туре, пришлось попотеть.

— Вы в каждом матче, кроме последнего, забивали на гол больше, чем в предыдущем. Как оцените свою игру?

— Провел турнир хорошо. Должен был забивать и в первом туре, но немного не повезло. Во втором реализовал момент, почувствовал уверенность, и поехало. Была ли задача забить «Уралу» уже четыре? Была, но не получилось (смеется). Стать лучшим бомбардиром, конечно, приятно, но я всегда играю на команду, и важен ее результат. У нас очень дружный коллектив, эта сплоченность помогает и на поле.

— Что сказал тренер в раздевалке, когда вы досрочно стали победителями?

— Похвалил, но отметил, что останавливаться на достигнутом нельзя ни в коем случае. Только вперед! Сейчас мы ждем — возможно, следующий сезон начнем уже в федеральной ЮФЛ. Уровень там, конечно, выше, но мы, думаю, способны бороться за высокие места. Мы уверены в своих силах, страха нет.

— За какую команду мечтаешь сыграть и кого назовешь кумиром в футболе?

— Может, и банально прозвучит, но Лионель Месси. Он заслуженно получил очередной «Золотой мяч», слежу за его карьерой и после переезда в США. Кто-то считает, что он поехал в МЛС за деньгами? Послушайте, человек уже выиграл все, что можно, пора больше времени проводить с семьей, с детьми. А насчет команды — давно симпатизирую трем клубам, это «Барселона», «Челси» и «Ювентус».

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