«Я не сумасшедший, я гений!» 30 лет назад болгары обыграли немцев и вышли в полуфинал ЧМ

Вспоминаем чудо болгар на ЧМ-1994.

«Удар Христо застал меня врасплох...»

Ровно 30 лет назад, 10 июля 1994 года, на чемпионате мира прогремела громкая сенсация. В четвертьфинале турнира в США Болгария одержала волевую победу над действующим на тот момент обладателем трофея — Германией (2:1).

Болгары навели шороху во всей Европе еще в отборочном цикле, когда в последнем туре благодаря дублю Костадинова (решающий гол был забит на 90-й минуте!) победили французов в Париже (2:1) и оставили Кантону и компанию без поездки в Америку.

По итогам жеребьевки команда Димитара Пенева попала в одну группу с Нигерией, Грецией и Аргентиной. Турнир для болгар начался хуже некуда! 0:3 от африканской сборной. Впрочем, они быстро реабилитировались, во втором туре, разгромив греков — 4:0 (дубль Стоичкова). В решающей встрече болгары оказались сильнее аргентинцев (2:0, третий гол Стоичкова на турнире), которые не могли рассчитывать на великого Марадону, отстраненного от выступлений на ЧМ за применение допинга.

В 1/8 финала основное время встречи с мексиканцами завершилось вничью (1:1, вновь отличился Стоичков), а в серии пенальти болгары оказались точнее.

Немцы же заняли первое место в своей группе, победив Боливию (1:0) и Корею (3:2) и сыграв вничью с Испанией (1:1).

В первом раунде плей-офф подопечные Берти Фогста одолели бельгийцев (3:2) и, конечно, подошли к поединку с болгарами в ранге явных фаворитов пары.

Христо Стоичков и Томас Хесслер. Фото Global Look Press

— Я очень доволен тем, что нам предстоит встретиться с европейской командой, — говорил накануне четвертьфинала рулевой бундестим Берти Фогтс. — Болгары для нас лучше, чем мексиканцы. Конечно, в составе этой сборной есть яркие исполнители — Стоичков, Костадинов, Балаков. Но если не дать им сыграть, особых проблем у нас не будет.

Однако первый опасный момент остался за болгарами. На 13-й минуте Лечков прорвался по левому флангу, отдал пас в штрафную Стоичкову. Тот обыграл Вагнера и мягко покатил под удар Балакову. Штанга! Немцы ответили через 13 минут. Хесслер выполнил нацеленную подачу с правого фланга, Клинсманн бил головой с 8 метров, но прямо в голкипера.

Первый тайм запомнился мощнейшим выстрелом Меллера. Мяч угодил в Иванова, который несколько минут не мог продолжить игру, его унесли с поля на носилках.

В начале второго тайма немцы буквально смяли болгар. Вагнер нашел пасом в штрафной Клинсманна, который упал в борьбе с Лечковым. Болгарин действительно сыграл опрометчиво. Судья Торрес усмотрел в действиях футболиста, который в итоге станет главным героем матча, нарушение правил. Маттеус уверенно реализовал пенальти — 1:0.

— Судья был прав, когда назначил пенальти в наши ворота, — признал после игры Лечков. — Правда, Клинсманна я сбил случайно. Хорошо, что гол не выбил нас из колеи. Мы сказали друг другу, что надо играть до конца.

— Спокойствие не покидало меня все 90 минут, — подчеркнул потом голкипер болгар Михайлов. — Даже после пенальти я не усомнился в том, что нам по силам отыграться. Ведь в коллективной игре мы не уступаем никому!

Однако немцы продолжали владеть преимуществом. Вскоре Хесслер решился на удар с 22 метров. Михайлов с трудом перевел мяч на угловой. Еще через 8 минут Меллер вывел Клинсманна один на один с голкипером. Михайлов, вовремя выскочивший из ворот, не позволил сопернику использовать свой шанс.

Наконец, Меллер коварным ударом угодил в штангу. Мяч отлетел в поле. Феллер добил его в ворота. 2:0? Нет, арбитр определил у нападающего положение «вне игры».

Христо Стоичков празднует гол с партнерами по сборной Болгарии в матче ЧМ-1994 со сборной Германии. Фото Global Look Press

Казалось, второй гол подопечных Берти Фогтса назрел. Но тут болгары выдали двухминутку, вошедшую в историю.

Сначала Стоичков заработал штрафной в 25 метрах от ворот. Сам пострадавший ударом с левой ноги перебросил «стенку» и поразил правый от себя угол. Правда, стоит заметить, что Иллгнер ошибся с выбором позиции и проспал момент удара.

— Удар Стоичкова застал меня врасплох, — грустно констатировал Иллгнер. — Христо пробил так, что я увидел мяч уже тогда, когда он влетал в сетку.

На кураже болгары моментально развили свой успех. Янков подал с правого фланга. Лечков выиграл воздух у Хесслера и головой неотразимо пробил по воротам. 1:2!

— Ошибка в обороне, когда против Лечкова оказался маленький Хесслер, игра головой которого не самая сильная сторона, стоила нам поражения, — заметил после матча Маттеус.

— Во втором голе моей ошибки не было. Я вообще не должен был оказаться в штрафной, — это уже объяснение Хесслера. — Когда увидел, что туда возможна передача, попытался достать Лечкова, но было уже поздно. Мы проиграли матч, который никогда не должны были проигрывать. Голевых моментов у нас было намного больше.

«Возможно, немцы и отыгрались бы, но на их беду в концовке травму получил Хесслер, которому медлительный Андреас Бреме оказался неравноценной заменой, — писал корреспондент «СЭ». — И в те минуты, когда чемпионам мира нужно было сыграть против болгар нестандартно, оказалось, что на этот счет у Фогтса ничего не приготовлено. А примитивные навесы, пусть даже в большом количестве, на этом чемпионате мира никого не пугают. Болгары доиграли спокойно».

Йордан Лечков принимает поздравления после гола в ворота сборной Германии. Фото Global Look Press

У мамы Стоичкова случился сердечный приступ, а фанаты «Гамбурга» требовали выкинуть Лечкова из команды

Немногие знают, что точный удар Стоичкова со стандарта мог стать для него... личной трагедией. Дело в том, что у мамы Христо произошел сердечный приступ, после того как ее сын поразил ворота немцев. 47-летнюю Пенку Стоичкову отправили в больницу и только после обследования разрешили вернуться домой. Как рассказал отец Стоичкова, он избежал проблем с сердцем только потому, что до игры принял лекарства.

Лечков же поставил под удар свою карьеру в немецком «Гамбурге». Менеджер клуба Бруххаген сообщил, что на следующий день после исторической победы болгар в штаб-квартире «Гамбурга» постоянно раздавались телефонные звонки и неизвестные требовали выкинуть Лечкова из команды.

— Наконец-то мир увидел, как болгары умеют играть в футбол, — заявил Стоичков на следующий день после триумфа. — Немцы — непобедимая команда, но почему ее не победить, если у нас не меньше великих игроков? Бог на один день стал болгарином. Уходя с поля, я не сомневался, что немцам он больше ничего не пошлет. Мы убили их психологически — вместо гола Меллера, будь он поудачливее, или Феллера, будь он повнимательнее, они получили мой. Я должен был это сделать для Болгарии! Шансы в полуфинале? Что нам Италия? Прорицательница Ванга сказала, что мы будем в финале и победим!

Но если Стоичков ничего не перепутал, Ванга на сей раз ошиблась. В полуфинале на дубль Баджо Стоичков ответил лишь одним голом. Небольшим утешением для Христо явилось то, что он догнал по забитым мячам нападающего сборной России Олега Саленко. У обоих стало по 6.

В матче за третье место болгары были биты шведами — 0:4.

Тем не менее по итогам 1994 года именно Стоичков получил «Золотой мяч», опередив в голосовании Баджо на 74 балла.

— Иногда говорят, что вы немного сумасшедший, — заметил журналист в разговоре со Стоичковым в конце 1994 года.

— Я — сумасшедший? Нет, я человек с характером, как и все великие игроки. Разве у Платини не было характера? А Кантона разве подарок? А Бакеро? А Мичел? Чтобы добиться успеха, необходимо быть злым.

— Наверное, не всегда...

— Я — гений, но не сумасшедший. Обо мне просто создалось ложное впечатление.