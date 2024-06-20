«Я зверски устал от травм и болезней, но Бог не оставляет меня в беде». Шедевр Баджо нокаутировал Испанию на ЧМ-1994

Сегодня те же соперники сыграют на Евро-2024.

В преддверии сегодняшнего матча группового турнира Евро-2024 Испания — Италия вспомнили cупергол Роберто Баджо.

Один из самых ярких матчей между сборными Испании и Италии состоялся 30 лет назад на чемпионате мира-1994 в США. Команды сразились друг с другом в четвертьфинале турнира.

Испанцы вышли в плей-офф со второго места в своей группе, пропустив вперед немцев. В 1/8 финала «Красная фурия» уверенно разобралась с Швейцарией — 3:0.

Турнирный путь «Скуадры адзурры» оказался более тернистым. Все четыре команды квартета F — Мексика, Ирландия, Италия и Норвегия — набрали по 4 очка! Подопечные Арриго Сакки заняли третье место по дополнительным показателям, что позволило им продолжить выступление в США.

Впрочем, итальянцы могли отправиться домой после первого же раунда плей-офф. До 88-й минуты они уступали нигерийцам. И тут на авансцену вышел Роберто Баджо. «Божественный хвостик», который подошел к турниру не в лучшей форме из-за травмы ахиллова сухожилия и «промолчал» весь групповой этап, сначала сравнял счет, а в дополнительное время реализовал пенальти и принес итальянцам победу.

— От матча к матчу мы играем все лучше. И особенно — Роберто Баджо. Испанцы же прогрессируют не так заметно, — заявил рулевой итальянцев Арриго Сакки за день до четвертьфинала.

— Я абсолютно уверен, что победит тот, кто забьет первый гол. А его, видимо, придется ждать долго, — в свою очередь заметил главный тренер испанцев Хавьер Клементе.

Оказалось — не так уж и долго. Итальянцы «ужалили» в середине первого тайма. Да как! Донадони от левой бровки откинул мяч Дино Баджо. Тот, подработав его под удар, мощно выстрелил метров с 25. Субисаррета немного запоздал с броском — мяч влетел в дальний верхний угол!

Роберто Баджо и Андони Субисаррета в матче Италия — Испания на чемпионате мира-1994. Фото Getty Images

Испанцы моментально могли счет сравнять. Каминеро бил головой из убойной позиции, но Пальюка спас свою команду, вытащив мяч из-под перекладины.

В перерыве Сакки усилил атакующую линию: выпустил на поле Синьори и не убрал с него Массаро. Этот ход далеко не сразу себя оправдал.

После перерыва испанцы смотрелись предпочтительнее и закономерно восстановили статус-кво. Правда, не обошлось без везения. На 58-й минуте Серхи, прорвавшись по левому флангу, низом прострелил в штрафную. Отеро пропустил мяч, и он достался Каминеро. Последовал мощный удар, мяч срикошетил от ноги Беннариво и залетел в сетку — 1:1.

На кураже подопечные Клементе понеслись вперед, усилив давление на ворота Пальюки. Хулио Салинас обязан был выводить «Красную фурию» вперед за 10 минут до финального свистка. Форвард выскочил один на один с Пальюкой, голкипер начал неловко пятиться, но Салинас распорядился своим шансом непростительно небрежно, пробив фактически во вратаря.

— Этот момент будет теперь мне сниться до конца жизни, — сокрушался Салинас после финального свистка. — Я ведь мог принять любое решение — удивительно, но меня никто не сопровождал! Я мог дойти хоть до вратаря, мог увести мяч в сторону, но решил пробить в правый от себя угол. И если бы только попал, куда целился, Пальюка итальянцам не пригодился бы. Но попал я как раз во вратаря...

Итальянцы наказали соперников за такую расточительность, вновь забив гол на загляденье. Берти из глубины поля отпасовал Синьори (вот она, замена Сакки!), который, на мгновение опередив защитника, перебросил мяч направо на ход Роберто Баджо. Форвард на скорости ворвался в штрафную, обвел упавшего ему в ноги Субисаретту, но немного упустил мяч. Однако, находясь под острейшим углом, Баджо все-таки попал в пустые ворота, а Абелардо не успел ему помешать.

— Сначала я хотел перекинуть Суби, но потом решил действовать наверняка. Я шел один на нужной скорости, и потому обыграть вратаря труда мне не составило — сложнее было пробить до того, как защитник добежит до ближней штанги. Я зверски устал от травм и болезней, но Бог не оставляет меня в беде. Не знаю, сколько раз из десяти я вот так вот попал бы с помехами в ворота с такого острого угла.

«Да, попал Баджо как в игольное ушко. И вся впечатлительная Испания рухнула в траур, — писал корреспондент «СЭ». — До того бежавшая, прессинговавшая, атаковавшая, она вдруг дружно опустила руки».

До финального свистка счет не изменился. Баджо в одночасье стал героем нации. Тогда он, естественно, еще не подозревал, что судьба уготовит ему в финале турнира...