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Сегодня, 15:25

Вратарь сборной Англии Шилтон простил Марадону за гол рукой на ЧМ-1986

Сергей Филин

Бывший голкипер сборной Англии Питер Шилтон больше не держит обиды на аргентинского нападающего Диего Марадону за гол, забитый рукой на чемпионате мира 1986 года.

В четвертьфинале ЧМ-1986 Марадона открыл счет в матче с англичанами, забив в ворота Шилтона рукой. Европейская сборная проиграла (1:2), а Аргентина дошла до финала и победила на турнире.

«Прошло 40 лет с тех событий. Недавно я встречался с некоторыми аргентинскими футболистами во время съемок документального фильма, они очень хорошо отнеслись ко мне. И я думаю, что, наверное, пришло время положить конец моим обидам. Футбол — это замечательный вид спорта, он объединяет нации и людей», — приводит слова Шилтона The Sun.

Диего Марадона забивает гол рукой в&nbsp;ворота сборной Англии на&nbsp;ЧМ-1986.«Я бы не стал использовать футболку Марадоны даже для мытья посуды!» 40 лет «руке Бога» и голу столетия

Сборные Англии и Аргентины принимают участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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