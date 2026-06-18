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Тренер сборной Чехии Коубек: «Мы были ближе к победе в матче с ЮАР. Еще поборемся за выход из группы»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек подвел итоги матча с ЮАР (1:1) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Результат нас огорчает. Исходя из созданных шансов, мы были ближе к победе. Потом случилась ошибка, несчастный случай. Если нам чего-то и не хватило, то сил.

Против Мексики нас ждет самое тяжелое испытание. Мы должны как-то с этим справиться, адаптировать тактику. Я убежден, что мы еще поборемся за выход из группы», — приводит слова Коубека журналист Радек Шедлмайер.

После двух матчей Чехия с 1 очком занимает третье место в группе A. ЮАР (1 очко) уступает чехам по разнице мячей и замыкает квартет.

В заключительном туре Чехия 25 июня сыграет с Мексикой, а ЮАР в этот же день встретится с Кореей.

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