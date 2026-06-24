Кристиансен — после поражения от Хорватии: «Я горжусь своими игроками»

Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Панама сыграла хорошо. Мы боролись до конца, оставаясь верными своей стратегии, и единственное, что я могу сказать, это то, что я горжусь своими игроками. Они провели отличную игру, мы сражались на равных с Хорватией. Таков футбол. У них был один явный момент, и они его реализовали. Правда в том, что соперники не создали слишком много опасных моментов. Думаю, мы проявили смелость в этом матче, и еще раз, я горжусь ребятами», — цитирует официальный сайт ФИФА Кристиансена.

Хорваты набрали 3 очка и занимают 3-е место в группе L. Панамцы идут на последней строчке (0 очков) и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В третьем туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама — с Англией. Оба матча пройдут в субботу, 27 июня.