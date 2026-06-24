Сборная Хорватии после победы над Панамой поздравила Модрича с 200-м матчем

После победы над Панамой (1:0) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 игроки сборной Хорватии надели футболки в честь 200-й игры полузащитника Луки Модрича за национальную команду.

40-летнему хорвату вручили футболку с номером 200, а другие игроки подняли его на руки и качали, поздравляя с достижением.

Модрич с марта 2006 года выступает за сборную Хорватии. В 200 матчах он забил 29 голов, сделал 31 голевую передачу и получил 11 желтых карточек.

Хорваты набрали 3 очка и занимают 3-е место в группе L. Панамцы идут на последней строчке (0 очков) и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В третьем туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама — с Англией. Оба матча пройдут в субботу, 27 июня.