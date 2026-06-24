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Сегодня, 05:40

Рафинью в стартовом составе сборной Бразилии заменит 19-летний Райан

Евгений Козинов
Корреспондент

В стартовом составе сборной Бразилии на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Шотландии на поле выйдет нападающий Райан, сообщает RMC Sport.

19-летний бразилец из «Борнмута» заменит травмированного Рафинью. 29-летний бразилец получил травму в матче 2-го тура против Гаити (3:0). Игрок остается в расположении национальной команды и продолжает восстановление, однако его возвращение на поле до окончания турнира остается под вопросом.

Матч Шотландия — Бразилия пройдет в четверг, 25 июня, на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс. Начало игры — в 1.00 по московскому времени.

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