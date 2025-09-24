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24 сентября 2025, 08:14

ФИФА планирует провести ЧМ-2030 с 64 командами

Сергей Разин
корреспондент

В ФИФА рассматривают возможность проведения чемпионата мира 2030 года с 64 сборными, сообщает Ole.

По сведениям источника, ФИФА поддержала предложение Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) о расширении числа участников. Ожидается, что групповой турнир пройдет в формате 16 групп по четыре команды, две лучшие из которых выйдут в плей-офф.

ФИФА уже увеличила количество участников чемпионата мира с 32 до 48 команд. Первый ЧМ в таком формате пройдет в 2026 году, турнир примет США, Канада и Мексика.

ЧМ-2030 пройдет с 13 июня по 21 июля в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия. Обширная география проведения матчей связана с празднованием столетия первого ЧМ, который прошел в Уругвае.

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