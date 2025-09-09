Азербайджан — Украина: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Азербайджан и Украина сыграют в отборе ЧМ-2026 9 сентября
Сборные Азербайджана и Украины сыграют в рамках группового этапа отбора ЧМ-2026 во вторник, 9 сентября. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ключевые событиями противостояния Азербайджан — Украина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч можно смотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
Ответная встреча состоится 13 октября в Польше.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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