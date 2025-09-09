Сборные Азербайджана и Украины сыграют в рамках группового этапа отбора ЧМ-2026 во вторник, 9 сентября. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

09 сентября 2025, 19:00. Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова (Баку)

Ключевые событиями противостояния Азербайджан — Украина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч можно смотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

Ответная встреча состоится 13 октября в Польше.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.